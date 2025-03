Provinciali. Il Pd annuncia Napoli alla presidenza

Quando manca un mese esatto all’ elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno, il centrosinistra e, in particolare, il Partito Democratico, fa quadrato e converge sul nome di Vincenzo Napoli, sindaco del capoluogo. Nel centrodestra, diversi sono i nomi che circolano, tra cui quello di Luigi Guerra, sindaco di Lustra, ma non c’e’ ancora nulla di ufficiale. Questa sera si e’ svolto un incontro nella sede del Pd a Salerno alla presenza del deputato Piero De Luca, del segretario provinciale Vincenzo Luciano, dei consiglieri provinciali e dei sindaci del territorio. Sul nome del primo cittadino del Comune capoluogo e’ confluita “l’unanime indicazione” dei tanti sindaci Pd del territorio. La scelta, si apprende dal partito, e’ stata condivisa anche da tutti gli altri sindaci che erano stati proposti dai vari comprensori per la candidatura, che hanno garantito il pieno e leale sostegno. Il parlamentare Piero De Luca si e’ detto “estremamente soddisfatto per il forte senso di responsabilita’ dimostrato da tutti gli amministratori del territorio. Ora – ha aggiunto – subito al lavoro, con determinazione e impegno, per confermare la guida della Provincia e portare a compimento gli importanti progetti in campo per lo sviluppo della nostra intera comunita’”. Il segretario provinciale Luciano ha sottolineato che “Enzo Napoli sapra’ ben rappresentare le variegate istanze dei territori con una guida autorevole ed il pieno sostegno del Partito democratico e delle forze del centrosinistra”. Napoli ha evidenziato di accettare questa candidatura “con spirito di servizio”, ricordando che “Palazzo Sant’Agostino e’ chiamato a sfide importanti nei prossimi mesi per lo sviluppo di tutte le aree della vasta provincia di Salerno che sapremo ben considerare e rappresentare. Avro’ l’onore di guidare una squadra di governo compatta ed efficace con la partecipazione di tutti”.