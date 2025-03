Autorità Portuale, Annunziata nominato Commissario

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto per la nomina di Andrea Annunziata quale Commissario dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale che comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia. “I porti campani meritano ogni sforzo nel più delicato dei momenti dell’avanzamento dei cantieri che richiedono la massima attenzione per conseguire gli obbiettivi fissati; fino ad oggi abbiamo raggiunto straordinari risultati ma c’è bisogno di ulteriore energia per avviare gli ultimi cantieri”, ha dichiarato Annunziata. Il mandato del presidente Annunziata è scaduto lo scorso 2 febbraio, il decreto di nomina a Commissario, considera “la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed impedire stasi in relazione alla sussistenza di investimenti infrastrutturali, strategici per il Paese”.