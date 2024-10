Salerno: in via Laspro biblioteca aperta fino alla sera

La Provincia di Salerno, con disposizione n. 100908 del 4 ottobre 2024 del settore Reti e Sistemi Cultuali, modifica l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Provinciale di Salerno che dal prossimo 14 ottobre 2024 aprirà al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30.

“La nostra è la più antica biblioteca provinciale d’Italia – dichiara il consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra – istituita nel 1843 e con un patrimonio librario molto importante di oltre trecentomila titoli, tra i quali volumi rari e pregiati come pergamene, manoscritti, incunaboli e cinquecentine.

Ma la biblioteca di via Valerio Laspro, oltre ai servizi di prestito, consultazione, informazioni bibliografiche e riproduzioni, è sempre stata un punto di riferimento essenziale in città per tutti i ragazzi che vengono qui per studiare. Le nostre sale sono aperte al pubblico finalmente fino alla sera proprio per andare incontro a queste esigenze.

Non solo, ma il nostro impegno come Provincia di Salerno va oltre. Abbiamo fatto i salti mortali perché volevamo realizzare una biblioteca aperta al territorio. Dal 14 ottobre, fino alle 19,30, sarà possibile consultare e chiedere in prestito volumi, informazioni bibliografiche e riproduzioni, utilizzare le sale per studiare e anche chiedere il salone delle conferenze Francesco Cerenza della biblioteca per organizzare eventi.”