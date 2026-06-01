Proclazione eletti, ci vuole tempo. De Luca ok

È arrivata questa mattina la proclamazione ufficiale di Vincenzo De Luca come sindaco di Salerno. La formalizzazione dell’elezione è avvenuta presso gli uffici competenti, sebbene il primo cittadino non fosse presente alla cerimonia.

Se per la carica di sindaco l’iter può dirsi concluso, diversa appare invece la situazione relativa alla composizione del nuovo Consiglio comunale, per il quale si prospettano tempi più lunghi prima della proclamazione definitiva degli eletti.

A rallentare le operazioni sono le verifiche avviate su alcune sezioni elettorali. In particolare, il caso della sezione numero 2, che aveva già determinato un ritardo nella conclusione dello scrutinio, avrebbe fatto emergere la necessità di ulteriori controlli anche su altri verbali. Secondo quanto trapela, sarebbero emerse difformità tra alcuni dati riportati nella documentazione ufficiale e quelli risultanti dalle operazioni di scrutinio.

Accertamenti che assumono un peso significativo soprattutto nella fase di attribuzione dei seggi, dove ogni preferenza può risultare decisiva. L’attenzione è concentrata in particolare sui cosiddetti posti di ripescaggio e sulle posizioni dei candidati che si trovano separati da poche decine di voti, se non addirittura da scarti ancora più contenuti.

Gli uffici elettorali stanno procedendo con i controlli previsti dalla normativa per garantire la correttezza del risultato finale e la piena corrispondenza tra verbali e dati ufficiali.