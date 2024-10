Boccia-Sangiuliano: Melania Rizzoli ascoltata come teste dai pm

Continua l’attività istruttoria dei pm di Roma nell’indagine che vede indagata per minaccia a corpo politico e lesioni aggravate l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia dopo un esposto presentato dall’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno ascoltato come testimone l’ex vicepresidente della Regione Lombardia, Melania Rizzoli. Quest’ultima è amica sia dell’ex ministro che di Boccia: Sangiuliano la cita nella denuncia affermando che Rizzoli gli ha riferito che “Boccia voleva essere nominata consigliere, e solo in tal caso si sarebbe fermata”. Nelle scorse settimane lo stesso Sangiuliano è stato ascoltato dagli inquirenti per chiarire alcuni passaggi dell’esposto. Al momento chi indaga sta valutando anche l’accusa di stalking a carico dell’imprenditrice di Pompei