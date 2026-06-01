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Nocera. Addio ad Antonio Giaccoli, presidente Accademia Pizza DOC

  • Giugno 1, 2026
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Nocera. Addio ad Antonio Giaccoli, presidente Accademia Pizza DOC

Il mondo della gastronomia italiana è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC. Giaccoli è morto nella mattinata di oggi a Nocera Superiore all’età di 46 anni.

La notizia ha rapidamente suscitato profondo cordoglio tra professionisti del settore, pizzaioli, associazioni di categoria e appassionati, che negli anni hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il suo impegno nella valorizzazione di uno dei simboli più rappresentativi dell’enogastronomia italiana.

Sotto la sua guida, l’Accademia Nazionale Pizza DOC è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la promozione della cultura della pizza. Tra le iniziative che portano la sua firma spicca il Campionato Nazionale Pizza DOC, manifestazione che negli anni ha contribuito a valorizzare il lavoro e la professionalità di centinaia di operatori del settore.

Grazie alla sua attività, Giaccoli ha promosso la tradizione della pizza italiana ben oltre i confini nazionali, favorendo occasioni di confronto, formazione e crescita professionale per numerosi maestri pizzaioli.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in un comparto che lo ha visto protagonista e instancabile promotore di iniziative dedicate alla qualità e alla diffusione della cultura gastronomica italiana.

Le esequie saranno celebrate martedì 2 giugno alle ore 17 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove familiari, amici e rappresentanti del mondo della ristorazione gli renderanno l’ultimo saluto.

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