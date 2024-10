Manfredi, De Luca candidato? Lavorare per l’unità

“Penso che dobbiamo sempre lavorare per l’unità, salvaguardare la coalizione e fare in modo che ci sia un candidato unitario”. È l’opinione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a commento delle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha ribadito la sua volontà a ricandidarsi alle prossime regionali. Manfredi ha sottolineato che “c’è anche una responsabilità positiva dei partiti che devono lavorare in questa direzione. Mai fermare il dialogo, testardamente unitari come dice la Schlein