Il Cotugno di Napoli centro di riferimento per l'Ebola in Campania - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salerno celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica
Celano: De Luca riparte dal passato
De Luca: ecco la nuova Giunta. Savastano vice
De Luca diserta, Lanocita attacca
Attualità Campania

Il Cotugno di Napoli centro di riferimento per l’Ebola in Campania

  • Giugno 1, 2026
  • 0
  • 129
  • 1 Min Read
Il Cotugno di Napoli centro di riferimento per l’Ebola in Campania

La Regione Campania ha indicato l’unità operativa complessa ‘Malattie infettive Emergenti e ad Alta contagiosità’ del presidio ospedaliero ‘Cotugno’ della Azienda ospedaliera di rilievo nazionale ‘Ospedale dei Colli’ come struttura di riferimento per eventuali casi di Ebola. E’ quanto deciso sulla base della circolare del ministero della Salute del 29 maggio scorso che stabilisce che ogni regione deve indicare i propri centri di  riferimento per le malattie infettive.     La Campania ha quindi comunicato la struttura regionale specializzata nella cura di malattie infettive che fungerà da centro di supporto specialistico per la valutazione clinico-epidemiologica dei casi dubbi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013