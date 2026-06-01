Il Cotugno di Napoli centro di riferimento per l’Ebola in Campania

La Regione Campania ha indicato l’unità operativa complessa ‘Malattie infettive Emergenti e ad Alta contagiosità’ del presidio ospedaliero ‘Cotugno’ della Azienda ospedaliera di rilievo nazionale ‘Ospedale dei Colli’ come struttura di riferimento per eventuali casi di Ebola. E’ quanto deciso sulla base della circolare del ministero della Salute del 29 maggio scorso che stabilisce che ogni regione deve indicare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. La Campania ha quindi comunicato la struttura regionale specializzata nella cura di malattie infettive che fungerà da centro di supporto specialistico per la valutazione clinico-epidemiologica dei casi dubbi.