Salerno, il Prefetto Esposito accoglie il nuovo Comandante Carabinieri Corinaldesi

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha ricevuto questa mattina in Prefettura il nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Andrea Corinaldesi, in occasione del suo insediamento alla guida del Comando provinciale.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri, attraverso un’azione sempre più coordinata sui temi della sicurezza, della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di illegalità, criminalità e degrado urbano.

Il Prefetto Esposito ha rivolto al nuovo comandante parole di apprezzamento e fiducia, sottolineandone esperienza e professionalità.

«Rivolgo al Colonnello Corinaldesi le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico assunto e i migliori auspici di buon lavoro – ha dichiarato il Prefetto –. La sua esperienza e la sua professionalità costituiranno un importante punto di riferimento in un territorio composito come quello della provincia di Salerno».

«Insieme alle altre Forze di Polizia – ha aggiunto Esposito – proseguiremo l’attività a servizio della sicurezza e della coesione sociale della comunità».

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per confermare l’impegno comune a garantire una presenza costante sul territorio e a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità.