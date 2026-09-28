Sangiuliano a Fico, ‘aiutiamo i veri deboli della Campania’

“Se non sapessi che è una persona onesta penserei che Roberto Fico è in combutta con i produttori di divani e poltrone. Aiutiamo i veri deboli della Campania, i pensionati che hanno 600 euro di pensione minima insufficienti a vivere e i giovani meritevoli che vogliono costruire il loro futuro. Il governo Meloni ha efficacemente abbattuto la disoccupazione anche nella nostra regione , ora c’è bisogno di lavoro qualificato e ben pagato, non certo disincentivare il lavoro e l’impegno dei singoli. Il lavoro non è solo un fatto salariale ma è la proiezione della personalità di ciascuno di noi, chi lavora vive e si costruisce nella società. Voglio ricordare che è stato fatto un grande sforzo per le fasce deboli con la ‘Carta dedicata a te’ di cui hanno usufruito 220 mila cittadini campani per 110 milioni di euro”. Lo dichiara il capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna.