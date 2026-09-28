BCC Monte Pruno al 16° Forum dei Giovani Soci e delle Giovani Socie del Credito Cooperativo

La Banca Monte Pruno ha partecipato al 16° Forum dei Giovani Soci e delle Giovani Socie del Credito Cooperativo, svoltosi all’Aquila dal 25 al 27 settembre.

A rappresentare la Banca sono stati cinque giovani dipendenti: Annamaria Carimando, Giusy Palmieri, Umberto Mazzali, Giuseppe Gioia ed Elisabetta Laurino.

“Dalle Terre di mezzo al futuro: Attivatori di comunità, generatori d’incanto” è stato il tema di tre giornate di confronto tra giovani provenienti dalle BCC di tutta Italia.

Al centro, il futuro delle aree interne e dei piccoli borghi e il contributo che il Credito Cooperativo può offrire per creare opportunità nei territori.

«Partecipare a questo Forum significa dare ai nostri giovani colleghi l’occasione di condividere idee ed esperienze con chi vive ogni giorno i valori della cooperazione», dichiara il Direttore Generale Cono Federico. «La loro energia e il loro sguardo sono preziosi per continuare a essere una banca vicina alle comunità e capace di costruire futuro insieme a loro».