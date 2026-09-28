Eboli, il dottore Antonio Cesaro nuovo direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

BCC Monte Pruno al 16° Forum dei Giovani Soci e delle Giovani Socie del Credito Cooperativo
Sangiuliano a Fico, ‘aiutiamo i veri deboli della Campania’
Eboli, il dottore Antonio Cesaro nuovo direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria
FENAILP Salerno Città: «La fontana Falcone e Borsellino torni a vivere»
Provincia Eboli

Eboli, il dottore Antonio Cesaro nuovo direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria

  • Settembre 28, 2026
  • 0
  • 89
  • 1 Min Read
Eboli, il dottore Antonio Cesaro nuovo direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria

Il medico salernitano Antonio Cesaro è stato nominato Direttore della Struttura Complessa (UOC) di Otorinolaringoiatria del DEA Battipaglia-Eboli-Roccadaspide (con sede principale del reparto all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli).

La nomina arriva al termine della procedura concorsuale indetta dall’ASL Salerno (guidata dal Direttore Generale Gennaro Sosto) per assegnare una guida primaria e stabile a un reparto chiave nella Piana del Sele dopo un periodo di attesa.

Salernitano di origini picentine, Cesaro vanta un lungo percorso professionale nel settore otorinolarigoiatrico, essendosi formato e avendo lavorato come aiuto al fianco del professor Vincenzo Incutti, figura di riferimento della scuola otorino campana.

La nomina garantisce continuità e rafforzamento delle attività assistenziali e chirurgiche del reparto per l’intero bacino d’utenza del presidio ospedaliero.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013