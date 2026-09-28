Eboli, il dottore Antonio Cesaro nuovo direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria

Il medico salernitano Antonio Cesaro è stato nominato Direttore della Struttura Complessa (UOC) di Otorinolaringoiatria del DEA Battipaglia-Eboli-Roccadaspide (con sede principale del reparto all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli).
La nomina arriva al termine della procedura concorsuale indetta dall’ASL Salerno (guidata dal Direttore Generale Gennaro Sosto) per assegnare una guida primaria e stabile a un reparto chiave nella Piana del Sele dopo un periodo di attesa.
Salernitano di origini picentine, Cesaro vanta un lungo percorso professionale nel settore otorinolarigoiatrico, essendosi formato e avendo lavorato come aiuto al fianco del professor Vincenzo Incutti, figura di riferimento della scuola otorino campana.
La nomina garantisce continuità e rafforzamento delle attività assistenziali e chirurgiche del reparto per l’intero bacino d’utenza del presidio ospedaliero.