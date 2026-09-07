Carisal e Fondazione UNISA, accordo triennale per il territorio

Fare rete, mettere insieme competenze e soprattutto progettare insieme. È questo il senso dell’accordo di collaborazione siglato oggi presso l’Università degli Studi di Salerno tra la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana – Fondazione Carisal e la Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno – Fondazione UNISA.

Un’intesa che guarda oltre la semplice collaborazione istituzionale e che punta a creare una vera e propria piattaforma comune per sviluppare iniziative capaci di incidere sul territorio. L’obiettivo è chiaro: individuare temi e opportunità, mettere a fattor comune esperienze e professionalità e trasformare le idee in progetti condivisi.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il presidente di Fondazione Carisal, Domenico Credendino, e la presidente di Fondazione UNISA, Paola Adinolfi. Presente al momento della sigla anche il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, a testimonianza dell’importanza di un percorso che punta a rafforzare il rapporto tra Università e territorio.

Presenti all’appuntamento anche il direttore di Fondazione Carisal, Francesco Paolo Innamorato, e il direttore di Fondazione UNISA, Luigi Tepedino, chiamati a contribuire al coordinamento delle attività e allo sviluppo delle future progettualità. La collaborazione toccherà diversi ambiti: dalla cultura alla formazione, dall’innovazione alla sostenibilità, fino alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, scientifico e ambientale.

Grande attenzione sarà rivolta anche ai giovani, alle scuole, al Terzo Settore e agli stakeholder territoriali. Ma il vero elemento caratterizzante dell’accordo è la volontà di passare dalla condivisione di intenti alla realizzazione di iniziative concrete. Per ogni progetto potranno infatti essere sottoscritti specifici accordi attuativi, attraverso i quali definire obiettivi, tempi, responsabilità, modalità operative ed eventuali risorse.

Una formula che consentirà alle due Fondazioni di individuare di volta in volta le priorità e costruire interventi su misura, anche coinvolgendo altri soggetti pubblici e privati, imprese, associazioni, istituzioni culturali e realtà del Terzo Settore.

L’ambizione è quella di creare un modello di collaborazione stabile, capace di mettere in connessione il patrimonio di conoscenze dell’Università con la capacità di Fondazione Carisal di sostenere e promuovere iniziative di interesse per la comunità. Non soltanto eventi e momenti di confronto, dunque, ma anche percorsi formativi, iniziative per i giovani, progetti di innovazione sociale, attività di valorizzazione del patrimonio e nuove opportunità per intercettare risorse e costruire occasioni di sviluppo.

L’accordo avrà una durata di tre anni e rappresenta, nelle intenzioni delle parti, un punto di partenza. La sfida sarà ora quella di riempire questa cornice di contenuti, individuando progetti nei quali far convergere competenze, energie e risorse. Perché è proprio dalla capacità di lavorare insieme e costruire progettualità comuni che può nascere un nuovo valore per il territorio salernitano.