FENAILP Salerno Città: «La fontana Falcone e Borsellino torni a vivere»

Una fontana che non funziona più, un luogo dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che da anni attende di essere restituito alla città. Da qui parte l’appello della Fenailp Salerno Città, attraverso il presidente Gregorio Saetta, al sindaco Vincenzo De Luca e all’Amministrazione comunale: effettuare un sopralluogo tecnico e programmare il ripristino della fontana del Trincerone, nei pressi di via Nizza.

«Non è soltanto una fontana da riparare ma un luogo che porta i nomi di due uomini diventati simboli della lotta alla criminalità organizzata e della difesa delle istituzioni. Per questo riteniamo che debba tornare a essere curato, funzionante e pienamente fruibile dai cittadini», sottolinea Saetta.

La Fenailp chiede dunque al Comune di verificare le condizioni della struttura e di individuare gli interventi necessari per riportarla alla sua funzione originaria. Un intervento di manutenzione che, secondo l’associazione, avrebbe anche un valore civile: restituire dignità a un luogo della città significa mantenere viva, nella quotidianità e non soltanto nelle ricorrenze, la memoria di Falcone e Borsellino.

«La memoria non può vivere soltanto nelle celebrazioni ma anche nei luoghi che frequentiamo ogni giorno. Una fontana dedicata a Falcone e Borsellino lasciata per anni senza manutenzione rappresenta un’immagine che non vorremmo vedere nella nostra città. Chiediamo all’Amministrazione di intervenire e di dare un segnale concreto di attenzione», aggiunge Saetta.

Per la Fenailp Salerno Città, il recupero della fontana potrebbe inoltre rappresentare un primo passo per una maggiore attenzione alla manutenzione e al decoro degli spazi pubblici, soprattutto in un’area di passaggio come quella del Trincerone.

«Non chiediamo una grande opera, ma un gesto semplice e concreto. Far tornare a funzionare quella fontana significherebbe restituire decoro a un angolo di Salerno e, soprattutto, rispetto ai nomi che porta. Falcone e Borsellino appartengono alla memoria del nostro Paese: Salerno deve continuare a ricordarli anche attraverso i propri luoghi pubblici», conclude Saetta.