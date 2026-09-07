Sele D’oro: domani incontro con Galiberti

“Il mondo delle emozioni”: si intitola così la conferenza che il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti terrà domani, martedì 8 settembre, alle 18.30, presso l’Auditorium regionale di Oliveto Citra (SA) nell’ambito della 42° edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. L’evento rientra nell’ambito della nuova sezione dell’edizione 2026 del Premio, Lezioni al Sele d’Oro.

Quella attuale è un’epoca di esibizione delle proprie emozioni. Si crede che l’unico spazio autentico sia quello dei propri vissuti emotivi. In quest’epoca, è necessario sorvegliare il futuro dei figli, sempre più connessi, che frequentano una scuola incapace di educare in quanto ignora l’apparato sentimentale dei nativi digitali. Non solo: la politica, soprattutto nella sua versione populista, ha fatto delle reazioni emotive delle persone il proprio linguaggio. Con la guida di Umberto Galimberti, la lezione permetterà un ritorno alla natura delle emozioni e il ritrovamento di questo spazio essenziale, liberandolo dalle esigenze del successo e del mercato.

Galimberti condurrà i presenti in una riflessione che pone al centro la mente e il cuore. Più precisamente, il rapporto tra la mente razionale e le passioni del cuore e il modo in cui questo rapporto è cambiato nel tempo. L’epoca attuale è un’epoca di spaventosa espansione della razionalità tecnica. Da un lato, questa espansione impone la rimozione delle emozioni e, dall’altro, innesca una reazione di ritirata emotiva nel proprio sentimento, assunto come unica legge di vita. A questo si aggiungono la ricerca costante di visibilità e di notorietà, che trasformano le emozioni in merci. Ma allora, si chiede Galimberti, le persone sono ancora capaci di riconoscere che cosa sia un’emozione?

Umberto Galimberti costruisce un cammino straordinario nelle profondità del vissuto di ognuno e insegna a ritrovare il proprio spazio intimo, cioè lo spazio che si nega al pubblico per concederlo a chi si vuol fare entrare nel proprio segreto profondo.

Nell’ambito della nuova sezione del Premio, Lezioni del Sele d’Oro, venerdì 11 settembre, alle 18.30 sempre all’Auditorium regionale, si terrà anche l’incontro con il cardinale Gualtiero Bassetti. Il già presidente della CEI e arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve metterà al centro della sua lezione il tema “Osare la pace in tempo di burrasca”.