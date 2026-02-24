Salerno. Il Molo Manfredi è cardioprotetto - Le Cronache Salerno
Salerno. Sicurezza urbana: confronto tra FeNAILP e Questura
Le Cronache di Salerno nella Sala Stampa di Sanremo 2026
Mastella, “il Campo largo a convenienza non funziona”
Salerno

  • Febbraio 24, 2026
  • 0
  • 114
  • 2 Min Read
Salerno. Il Molo Manfredi è cardioprotetto

Egregio Direttore,

leggiamo con stupore l’articolo pubblicato dalla Sua testata dal titolo “Salerno. Stazione marittima senza defibrillatori”. Il racconto raffigura, nella sostanza, il contrario di quanto è nella realtà. Il Molo Manfredi è cardioprotetto. I defibrillatori sono posizionati nei pressi della Capitaneria di Porto, presso la Stazione Marittima e nella parte pubblica dell’Associazione Marina. Troverà, a corredo di questa formale richiesta di rettifica, le fotografie scattate stamattina (24 febbraio 2026) degli alloggiamenti dei defibrillatori al cui interno, ovviamente, sono sistemate queste apparecchiature elettromedicali salvavita. Le dirò di più: nel recente passato questa Associazione Marina si è fatta promotrice di due iniziative finalizzate alla cardioprotezione dell’intera area: nel 2024 acquistò – con la compartecipazione di “FenImprese Salerno” – il defibrillatore di ultima generazione semiautomatico BLS-D (Basic life Support) che il 29 ottobre di quell’anno fu posizionato laddove ora è: nell’area pubblica (lo vede in foto). La cerimonia avvenne alla presenza, tra gli altri, di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Guardia di Finanza Salerno, Capitaneria di Porto, Cooperativa Sociale “Giovamente”, dello sponsor tecnico “Gruppo Care Italia” – Sanità e Formazione. Il 24 maggio 2025 l’Associazione Marina tenne il Corso BLS-D per la formazione sull’uso del defibrillatore. Vi furono due sessioni didattiche: 8,30/13,30 e 14,30/19,30 tenute da istruttori specializzati del Gruppo Care Salerno. Il Corso insegnò a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce. Insegna le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico BLS-D (Basic life Support). La fotografia pubblicata dalla sua pregiata testata giornalistica ritrae un alloggiamento in disuso da anni. ASD MARINA Domenico Paolillo

