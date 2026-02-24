Le Cronache di Salerno nella Sala Stampa di Sanremo 2026 - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Salerno. Sicurezza urbana: confronto tra FeNAILP e Questura
Salerno. Il Molo Manfredi è cardioprotetto
Le Cronache di Salerno nella Sala Stampa di Sanremo 2026
Mastella, “il Campo largo a convenienza non funziona”
  • Febbraio 24, 2026
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Le Cronache di Salerno faranno parte della Giuria della Sala Stampa della 76ª edizione del Festival di Sanremo, entrando ufficialmente tra le testate chiamate a contribuire alla valutazione degli artisti in gara.

Un riconoscimento importante per il quotidiano, che conferma il proprio ruolo nel panorama dell’informazione culturale e dello spettacolo. La presenza nella Sala Stampa del Teatro Ariston consentirà alla redazione di seguire da vicino ogni momento dell’evento dalle esibizioni sul palco alle conferenze stampa quotidiane.

Far parte della giuria significa partecipare attivamente al sistema di votazione che contribuisce alla classifica finale del Festival, esprimendo un giudizio professionale fondato su qualità artistica, interpretazione e proposta musicale.

Per Le Cronache di Salerno si tratta non solo di un incarico di prestigio, ma di una responsabilità nei confronti dei lettori, che potranno contare su un racconto diretto, competente e trasparente.Un impegno che unisce passione per la musica, rigore giornalistico e attenzione alle nuove tendenze del panorama musicale nazionale.

