Salerno, Il Comune ora chiede anche il 5XMille

di Erika Noschese

Non basta essere tra le città con le tasse più alte d’Italia, non bastano i salassi a cui la cittadinanza è sottoposta a causa dello stato di pre dissesto in cui oggi versa il Comune. Da Palazzo di Città si chiede ancora un aiuto ai cittadini: l’assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto ha infatti chiesto di destinare il 5Xmille al Comune di Salerno. Da Palazzo di Città fanno sapere che i fondi raccolti saranno utilizzati per progetti nel campo delle politiche socio-culturali. «Il Comune di Salerno da sempre opera a supporto dei più fragili, di chi è in profonda difficoltà, a sostegno delle famiglie, dei bambini, degli anziani, dei disabili e nella promozione delle attività socio-culturali», fa sapere l’assessore Paola De Roberto che rassicura « le risorse verranno usate al meglio». Insomma, da un lato una crisi economica profonda che, fino ad oggi, il primo cittadino Vincenzo Napoli, ha puntualmente smentito, accusando i consiglieri di maggioranza di fare allarmismo e dall’altro tentare il tutto per tutto per fare cassa e chiedere un ennesimo aiuto ai cittadini salernitani. Chiaramente, un gesto – quello di devolvere il 5 X mille – che non intacca materialmente le tasche dei cittadini ma è segno evidente di una difficoltà. Scelta saggia sarebbe stata destinare queste risorse agli assessorati senza portafoglio e che oggi non hanno possibilità concrete di mettere in campo iniziative a favore della comunità.