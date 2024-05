Celano: si al presidio sanitario alla Cittadella

«Come giustamente richiesto dall’Associazione Liberi Avvocati Salernitani, non è più procrastinabile la decisione di dotare urgentemente la Cittadella Giudiziaria di un efficace presidio sanitario. Il dramma che si è consumato nei giorni scorsi in città, presso il Palazzo di Giustizia, con il decesso causato da un malore dello stimato professionista, il dott. Tito De Marinis, dimostra che è imprescindibile che il Tribunale si doti di un presidio sanitario». È la richiesta avanzata dal consigliere di Forza Italia Roberto Celano a poche ore dal flash mob indetto da Las per la morte di Tito De Marinis, stroncato da un infarto pochi minuti prima di entrare nell’aula di tribunale per partecipare ad un processo in quanto testimone. «Si auspica, pertanto, un intervento del primo cittadino al fine di sollecitare le Istituzioni competenti per quanto richiesto anche dalla suddetta Associazione». Proprio nel corso della mobilitazione di ieri mattina il presidente dell’associazione Massimo Falci ha ribadito la necessità di istituire un presidio sanitario negli spazi della Cittadella Giudiziaria per intervenire prontamente piuttosto che attendere l’arrivo dei mezzi di soccorso perchè spesso anche pochi secondi possono fare la differenza. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere altre mobilitazioni per far sentire a viva voce la richiesta di Las che accende i riflettori sulle tante criticità che oggi vive il settore dell’avvocatura. er.no