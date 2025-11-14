Cirielli, 50% programma a meta’ mandato o mi dimetto

“Intendo assumere un impegno con Napoli e con la Campania. E’ un impegno sul mio onore, che da presidente della Regione saro’ garante dei campani. Nel caso in cui, entro due anni e mezzo dal mio insediamento, non sara’ raggiunto almeno il 50% degli impegni assunti, mi dimettero’ con effetto immediato”. E’ un vero e proprio patto con i cittadini quello annunciato dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, dal palco del Palapartenope, chiudendo l’evento elettorale al quale hanno partecipato anche la premier Giorgia Meloni e i due vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini”Saro’ il garante dei campani e faro’ le tre seguenti azioni – argomenta il viceministro degli Esteri – aumenteremo il numero dei presidi ospedalieri e dei medici di base per consentire a tutti di curarsi al massimo in 30 minuti da casa e dimezzeremo le liste di attesa”. “Sul fronte dell’occupazione, i giovani non dovranno andare via e porteremo il tasso di occupazione sopra il 50%. Per le pensioni ci saranno contributi di 100 euro al mese per chi percepisce pensioni piu’ basse”, conclude Cirielli. (
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco