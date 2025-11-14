Cirielli, 50% programma a meta' mandato o mi dimetto - Le Cronache Attualità
Cirielli, 50% programma a meta’ mandato o mi dimetto
  • Novembre 14, 2025
“Intendo assumere un impegno con Napoli e con la Campania. E’ un impegno sul mio onore, che da presidente della Regione saro’ garante dei campani. Nel caso in cui, entro due anni e mezzo dal mio insediamento, non sara’ raggiunto almeno il 50% degli impegni assunti, mi dimettero’ con effetto immediato”. E’ un vero e proprio patto con i cittadini quello annunciato dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, dal palco del Palapartenope, chiudendo l’evento elettorale al quale hanno partecipato anche la premier Giorgia Meloni e i due vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini”Saro’ il garante dei campani e faro’ le tre seguenti azioni – argomenta il viceministro degli Esteri – aumenteremo il numero dei presidi ospedalieri e dei medici di base per consentire a tutti di curarsi al massimo in 30 minuti da casa e dimezzeremo le liste di attesa”. “Sul fronte dell’occupazione, i giovani non dovranno andare via e porteremo il tasso di occupazione sopra il 50%. Per le pensioni ci saranno contributi di 100 euro al mese per chi percepisce pensioni piu’ basse”, conclude Cirielli. (

