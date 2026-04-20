“Salerno corre”, girate scene del sequel “Vamos”

È stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della “Salerno Corre”, gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. La manifestazione si è tenuta ieri mattina con partenza e arrivo da Piazza della Libertà.96 le società sportive – giunte da Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Campania – che hanno preso parte con i propri atleti, 1200 iscritti, con 947 uomini e 253 donne. L’atleta più anziano è Gerardo Tarantino della squadra Amatori Podismo Benevento per la Categoria SM 80 (età 80), mentre per le donne c’è Chiara Farano, SF 75 per Amici del Cammino di Barletta (età 77). L’atleta più giovane è la quindicenne Mariarca Cecere della Caivano Runners.A tutti i partecipanti che hanno tagliato il traguardo è stata donata una medaglia realizzata appositamente dall’ingegnere Giuseppe Sarno e che trae la sua ispirazione dal Giardino della Minerva, luogo emblematico della tradizione medico-scientifica salernitana. “Quella di oggi – ha sottolineato il presidente Ruggero Gatto – è stata una splendida giornata dove abbiamo celebrato lo sport, la solidarietà, i valori del buon vivere. Sono molto contento che, ancora una volta, la Salerno Corre si dimostra una gara molto amata e seguita a livello nazionale da atleti e sportivi giunti da tutta Italia. Peraltro, abbiamo la fortuna di organizzarla in una città stupenda, con un lungomare magnifico. E, dunque, correre guardando il mare e ammirando questo panorama, è un valore aggiunto. La ASD Atletica Salerno, che mi onoro di presiedere, sta già lavorando per la prossima edizione, la dodicesima, per offrire sempre di più una competizione interessante e unica per quanti vorranno partecipare. Dunque, arrivederci all’anno prossimo”. Nel corso della gara sono state girate anche le scene principali del sequel del docufilm “Vamos. Storia vera di un sogno”, prodotto da Giuseppe Rinaldi, con la regia di Daniela Riccardi. Il docufilm del 2025 narra l’impresa dei fratelli salernitani Dario e Franco Leo. Durante il lockdown, Dario decide di spingere la carrozzina del fratello Franco, tetraplegico dalla nascita, nella maratona di New York, a novembre 2022. Un mese dopo aver realizzato il suo sogno, Franco Leo muore. Dario Leo, diventato ufficialmente “spingitore di sogni”, ha preso parte alla gara di domenica, spingendo uno dei tanti atleti in carrozzina. “Oggi – ha spiegato il produttore Giuseppe Rinaldi – non è stata solo una corsa, ma un intreccio di emozioni, storie e significati.Prima di tutto, la soddisfazione per aver mantenuto una promessa fatta a Franco, poco prima della sua scomparsa: esserci, partecipare come spingitore di sogni in una maratona. Una promessa nata in un momento in cui nessuno poteva immaginare che un giorno avrei accompagnato proprio la piccola Giulia, figlia di Nicola – un nostro collaboratore Isolkappa – correndo insieme a Dario Leo e agli amici di Sognoattivo. Proprio durante questa maratona abbiamo anche avviato le riprese del sequel di ‘Vamos. Storia vera di un sogno’ – docufilm prodotto da Isolkappa – per continuare a dare visibilità al valore umano, sociale e culturale che questa storia porta con sé. Da sempre promuoviamo l’importanza di diffondere messaggi positivi attraverso esempi concreti. Oggi questo impegno ha trovato una forma ancora più reale. Accompagnare Giulia in questo percorso è stato, per me, il modo più autentico per dare concretezza a questi valori”. Vincitori Categoria Maschile: 1 classificato Yahya Kadiri, 2 classificato Ali Akinou, 3 classificato Yassine Zaki. Vincitori Categoria Femminile: 1 classificata Rebecca Volpe, 2 classificata Francesca Palomba, 3 classificata Annamaria Naddeo.