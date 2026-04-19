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Cosmi: Ora blindiamo il terzo posto

  • Aprile 20, 2026
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Cosmi: Ora blindiamo il terzo posto

Soddisfatto in sala stampa Serse Cosmi, che continua a dare solidità e identità alla sua Salernitana. Con il successo sul Picerno, il bilancio del tecnico granata sale a 5 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio in 9 partite, numeri che certificano il cambio di passo nel momento decisivo della stagione.

 

L’allenatore umbro sottolinea il valore del successo: «Questa è una vittoria che per me significa tanto. Ritrovo la squadra dove l’ho presa. Al di là dell’aspetto aritmetico è importante aver vinto in questa maniera: allenarsi ai playoff passa anche attraverso questo tipo di partite».

Cosmi analizza poi l’andamento del match, evidenziando luci e ombre: «Siamo andati in vantaggio subendo però troppo presto il pari. Poi siamo stati bravi a riportarci avanti. C’è stata tanta sofferenza, ma credo che il pubblico abbia apprezzato la voglia e lo spirito di questi ragazzi».

Non manca una riflessione sugli aspetti da migliorare: «Nel primo tempo siamo venuti meno con gli esterni che spesso tornavano indietro evitando l’uno contro uno. Gli attaccanti però si sono mossi bene, anche se non sono arrivate grandi occasioni. La squadra, nelle ultime due gare, è migliorata anche sotto l’aspetto estetico».

Il tecnico ammette anche un momento di timore dopo il pareggio del Picerno: «Ho temuto che la squadra si disunisse. Il Picerno aveva già dimostrato di saper rimontare contro Catania e Cosenza. Per fortuna Achik è stato decisivo e ci ha evitato un finale amaro. Da quando sono qui non ho mai vissuto gli ultimi dieci minuti in serenità».

Infine, spazio al rapporto con la tifoseria: «L’abbraccio con i tifosi a fine gara e la visita degli ultras in settimana? È stato uno dei momenti più belli da quando sono a Salerno. Per me è aria, ho tratto tanta energia. Mi piacerebbe vedere i nostri tifosi accompagnarci anche in trasferta».

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