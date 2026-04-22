Salerno, arrestato per tentata estorsione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto N.M. con l’accusa di tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe minacciato un suo conoscente con una bottiglia contenente liquido infiammabile, chiedendo la restituzione di un debito pregresso.

Le minacce, descritte come particolarmente gravi, sarebbero state reiterate anche alla presenza dei militari intervenuti, aggravando così la posizione dell’indagato. L’operazione rientra nell’attività quotidiana dei Carabinieri di Salerno mirata a contrastare episodi di estorsione e intimidazione sul territorio.

Le autorità proseguono ora le indagini per chiarire eventuali responsabilità aggiuntive e la dinamica completa degli eventi.