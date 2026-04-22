Addio al filosofo Biagio De Giovanni - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Addio al filosofo Biagio De Giovanni
Salerno, arrestato per tentata estorsione
Porti e criminalità, Salerno è maglia nera regionale
Sarno, inflitti 9 anni a Massimo Graziano
Attualità Campania

Addio al filosofo Biagio De Giovanni

  • Aprile 22, 2026
  • 0
  • 59
  • 2 Min Read
Addio al filosofo Biagio De Giovanni

È morto a 95 anni il filosofo Biagio De Giovanni, figura di primo piano della cultura e della politica italiana. Accademico dei Lincei, è stato parlamentare europeo e docente universitario, con una lunga attività tra studio e impegno istituzionale.

Nel corso della sua carriera politica ha militato nel Pci, poi nel Pds e nei Ds, fino all’esperienza della Rosa nel Pugno. Dal 1989 al 1999 ha ricoperto il ruolo di eurodeputato, presiedendo la Commissione istituzionale del Parlamento europeo e occupandosi di riforme legate all’assetto dell’Unione.

Accanto all’attività politica, centrale è stato il suo contributo accademico. È stato rettore dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale tra il 1987 e il 1989, dove ha insegnato a lungo dottrine politiche e filosofia politica. Ha svolto attività didattica anche nelle università di Bari e Salerno.

Studioso del pensiero di Hegel e Marx, ha approfondito temi legati alla società civile, alla storia delle dottrine politiche e alla costruzione dell’Europa politica, soffermandosi anche sull’opera di Benedetto Croce.

CAMERA ARDENTE AL COMUNE DI NAPOLI
«La morte di Biagio De Giovanni mi addolora ed esprimo tutta la vicinanza mia, di tutta l’Amministrazione comunale e della Città intera alla sua famiglia. De Giovanni si è reso protagonista di un’intensa attività intellettuale: la sua passione per la filosofia, il diritto e la politica ha formato generazioni di studenti. Le riflessioni sul rapporto tra diritti e potere hanno arricchito il dibattito e contribuito alla crescita del Paese. Anche nelle vesti di uomo delle istituzioni ha sempre dato un apporto generoso e proficuo. Napoli, l’Italia, perde un uomo da cui tutti abbiamo imparato tanto». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
Per volontà dell’Amministrazione, in accordo con la famiglia, domani sarà allestita la camera ardente nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, dove sarà possibile rendere omaggio a Biagio De Giovanni dalle ore 16.00 alle 18.30.
Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013