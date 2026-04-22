Addio al filosofo Biagio De Giovanni

È morto a 95 anni il filosofo Biagio De Giovanni, figura di primo piano della cultura e della politica italiana. Accademico dei Lincei, è stato parlamentare europeo e docente universitario, con una lunga attività tra studio e impegno istituzionale.

Nel corso della sua carriera politica ha militato nel Pci, poi nel Pds e nei Ds, fino all’esperienza della Rosa nel Pugno. Dal 1989 al 1999 ha ricoperto il ruolo di eurodeputato, presiedendo la Commissione istituzionale del Parlamento europeo e occupandosi di riforme legate all’assetto dell’Unione.

Accanto all’attività politica, centrale è stato il suo contributo accademico. È stato rettore dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale tra il 1987 e il 1989, dove ha insegnato a lungo dottrine politiche e filosofia politica. Ha svolto attività didattica anche nelle università di Bari e Salerno.

Studioso del pensiero di Hegel e Marx, ha approfondito temi legati alla società civile, alla storia delle dottrine politiche e alla costruzione dell’Europa politica, soffermandosi anche sull’opera di Benedetto Croce.