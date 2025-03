Nocera. Avella coordinatore di Noi Moderati

Noi Moderati si struttura sul territorio di Nocera Superiore. L’avvocato Veronica Avella aderisce al partito e assume il ruolo di coordinatore cittadino. “Credo possa essere un’esperienza importante per me, il mio gruppo ma soprattutto per la città di Nocera Superiore, forte dell’esperienza amministrativa con la precedente amministrazione”, ha dichiarato l’avvocato Avella. “Per la mia comunità ho ambizioni importanti, seguo la crescita della mia città con orgoglio e intendo offrire il mio contributo, mettere a disposizione dei miei concittadini le mie professionalità”, ha aggiunto.Presente all’incontro l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e responsabile nazionale Enti locali: “Oggi si struttura ufficialmente il coordinamento cittadino di Noi Moderati e la presenza e l’adesione dell’avvocato Avella conferma l’importante lavoro che il partito sta portando avanti a livello provinciale”, ha detto il deputato salernitano. Tra i presenti alla conferenza stampa di adesione anche l’avvocato Maria Rosaria Aliberti, coordinatore cittadino del partito a Sarno e consigliere nazionale Anci.A ufficializzare il coordinamento cittadino Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Salerno: “Il mio personale benvenuto all’avvocato Veronica Avella, alla sua prima esperienza di partito. Ci inorgoglisce la sua scelta perché abbiamo seguito attentamente la sua attività politica e siamo pronti ad offrire il nostro contributo e il nostro sostegno”.“Noi Moderati è il partito del fare, delle risposte al mondo de lavoro, delle imprese, delle professioni. Ed è in questa prospettiva che l’adesione al partito dell’avvocato Veronica Avella ci permetterà di crescere e di radicarci anche a Nocera Superiore confermando la crescita del partito anche nell’Agro Nocerino Sarnese”, ha dichiarato il coordinatore regionale Gigi Casciello. A ribadire l’importanza dell’Anci sui territorio la consigliera nazionale Aliberti, evidenziando il ruolo che l’ente gioca. “L’ingresso di Veronica Avella in Noi Moderati rappresenta un segnale forte: il nostro partito continua a crescere e a strutturarsi con persone di valore, radicate sui loro territori e pronte a dare un contributo concreto. Veronica non è solo una collega ma una donna determinata, che ha già dimostrato il suo impegno per la comunità di Nocera Superiore. La sua adesione rafforza ulteriormente la nostra presenza nell’Agro Sarnese-Nocerino e nella provincia di Salerno – ha aggiunto – La politica che vogliamo costruire è fatta di idee chiare, serietà e spirito di squadra. Sono certa che, con il suo contributo, continueremo a lavorare per il bene dei cittadini e per dare al nostro territorio la rappresentanza e le risposte che merita”.