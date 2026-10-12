Salernitana, vendita vietata ai residenti a Scafati

Per questa partita non sono previsti omaggi Under 14.

Persone con disabilità Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i set- tori a loro dedicati (Distinti/Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussaler- nitana1919.it con documentazione che attesti l’in- validità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di giovedì 15 ottobre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 15 ottobre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 15:00 alle 17:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.