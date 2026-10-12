Salernitana, vendita vietata ai residenti a Scafati

Scatterà questa mattina alle 10 la pre- vendita dei tagliandi per assistere a Salernitana- Scafatese, in programma allo stadio Arechi sabato prossimo alle 17:30.I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio na- zionale oppure online (tramite link sul sito). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 15:00 alle 17:00.La vendita dei tagliandi nei settori locali sarà vietata ai residenti nel comune di Scafati, fatta eccezione per i possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.
Settore ospiti. La vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord Inferiore) è vietata ai residenti nel comune di Scafati. La prevendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 16 ottobre. Pertanto, i tagliandi della Curva Nord inferiore non saranno in vendita al botteghino nel giorno della gara. I PREZZI:
TRIBUNA ROSSA VIP NORD-SUD: Intero € 42 + € 3,00 prev.; Donna/Over 65 € 29 + € 3,00 prev.; U14
€18+€2,00prev.
TRIBUNA VERDE SUD/NORD: Intero € 29 + € 3,00 prev.; Donna/Over 65 € 22 + € 2,00 prev.; U14 € 12 + € 2,00 prev.
TRIBUNA AZZURRA: Intero € 22 + € 2,00 prev.; Donna/Over65€16+€2,00prev.;U14€10+€2,00 prev.
DISTINTI: Intero € 16 + € 2,00 prev.; Donna/Over 65€10+€2,00prev.;U14€6+€2,00prev. CURVASUD:Intero€10+€2,00prev.;U14€6+€ 2,00 prev.
CURVA NORD INF. (SETTORE OSPITI): Intero € 10 + € 2,00 prev.
*escluse commissioni di servizio.
**I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per il loro accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltrag- gio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).
Per questa partita non sono previsti omaggi Under 14.
Persone con disabilità Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i set- tori a loro dedicati (Distinti/Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussaler- nitana1919.it con documentazione che attesti l’in- validità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di giovedì 15 ottobre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 15 ottobre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 15:00 alle 17:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.