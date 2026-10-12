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Salernitana, vendita vietata ai residenti a Scafati

  • Ottobre 13, 2026
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Salernitana, vendita vietata ai residenti a Scafati

 Scatterà questa mattina alle 10 la pre- vendita dei tagliandi per assistere a Salernitana- Scafatese, in programma allo stadio Arechi sabato prossimo alle 17:30.I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio na- zionale oppure online (tramite link sul sito). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 15:00 alle 17:00.La vendita dei tagliandi nei settori locali sarà vietata ai residenti nel comune di Scafati, fatta eccezione per i possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Settore ospiti. La vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord Inferiore) è vietata ai residenti nel comune di Scafati. La prevendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 16 ottobre. Pertanto, i tagliandi della Curva Nord inferiore non saranno in vendita al botteghino nel giorno della gara. I PREZZI:

TRIBUNA ROSSA VIP NORD-SUD: Intero € 42 + € 3,00 prev.; Donna/Over 65 € 29 + € 3,00 prev.; U14

€18+€2,00prev.
TRIBUNA VERDE SUD/NORD: Intero € 29 + € 3,00 prev.; Donna/Over 65 € 22 + € 2,00 prev.; U14 € 12 + € 2,00 prev.
TRIBUNA AZZURRA: Intero € 22 + € 2,00 prev.; Donna/Over65€16+€2,00prev.;U14€10+€2,00 prev.
DISTINTI: Intero € 16 + € 2,00 prev.; Donna/Over 65€10+€2,00prev.;U14€6+€2,00prev. CURVASUD:Intero€10+€2,00prev.;U14€6+€ 2,00 prev.
CURVA NORD INF. (SETTORE OSPITI): Intero € 10 + € 2,00 prev.
*escluse commissioni di servizio.
**I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per il loro accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltrag- gio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Per questa partita non sono previsti omaggi Under 14.
Persone con disabilità Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i set- tori a loro dedicati (Distinti/Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussaler- nitana1919.it con documentazione che attesti l’in- validità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di giovedì 15 ottobre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 15 ottobre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 15:00 alle 17:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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