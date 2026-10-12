Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Giovani che se ne vanno, territori senza futuro” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Giovani che se ne vanno, territori senza futuro”
Agricoltura, l’allarme di Confeuro: “Sistema vulnerabile: tutelare piccole e medie imprese”
FICO CONTRO I MALATI DI DIABETE
Nocera Sup. Si è dimesso il sindaco D’Acunzi

Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Giovani che se ne vanno, territori senza futuro”

  • Ottobre 12, 2026
  • 0
  • 181
  • 2 Min Read

In molte aree del Paese, soprattutto nei piccoli comuni e nelle zone interne, i giovani continuano a partire. Cercano lavoro, servizi, opportunità culturali, mobilità, futuro. La loro scelta non è solo un fenomeno demografico: è una frattura sociale che indebolisce i territori, li rende più silenziosi, più fragili, meno capaci di immaginare il domani. È chiaro ed evidente che quando i giovani se ne vanno, la comunità perde la sua voce più dinamica, creativa e vitale. E il risultato è un divario crescente tra aree urbane e aree periferiche, che si traduce in una perdita di capitale umano e di prospettive. La partenza delle giovani generazioni non riguarda solo l’economia. È un fenomeno che incide su: identità dei territori: meno idee, meno innovazione; coesione sociale: famiglie che si separano, comunità che si svuotano; partecipazione civica: meno volontari, meno associazioni, meno iniziative; futuro locale: meno imprenditori, meno professionisti, meno energie nuove. Che fare, dunque? La partenza dei nostri ragazzi non è solo un dato statistico: è un segnale che parla di territori che rischiano di perdere la loro anima. Un Paese che vuole crescere deve ascoltare la voce dei suoi territori e deve fare in modo che quella voce non si spenga. Trattenere i giovani, o permettere loro di tornare, significa dare nuova energia alle comunità, rafforzare la coesione sociale e costruire un’Italia più equilibrata e più capace di guardare avanti. La voce dei territori è la voce dei giovani: senza di loro, il futuro non può parlare”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013