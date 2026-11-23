A quarantasei anni dal terremoto del 23 novembre 1980, migliaia di immobili danneggiati o distrutti dal sisma attendono ancora interventi di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata. Lo scrive in una lettera Antonio Volpe, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza al Comune di Buccino. Una situazione che continua a pesare sui cittadini e sulle amministrazioni comunali, spesso costrette a fronteggiare situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità senza disporre delle necessarie risorse finanziarie. Per riportare al centro dell’agenda istituzionale una questione che non può più essere rinviata, Antonio Volpe, consigliere comunale del Comune di Buccino e capogruppo consiliare di maggioranza, ha formalmente richiesto la convocazione di un incontro istituzionale con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i Sottosegretari Antonio Iannone e Tullio Ferrante, chiedendo il coinvolgimento delle Regioni Campania e Basilicata e degli altri soggetti istituzionali competenti. La richiesta nasce dalla necessità di individuare soluzioni concrete per sbloccare definitivamente il processo di ricostruzione e, soprattutto, affrontare con urgenza il problema degli immobili ancora danneggiati, molti dei quali versano in condizioni di grave precarietà strutturale. Secondo i dati richiamati nella documentazione relativa alla ricostruzione, a fronte di 352.605 unità immobiliari distrutte o danneggiate, circa il 6% delle richieste di contributo risulterebbe ancora da finanziare. Un dato che, nonostante il trascorrere degli anni, è rimasto sostanzialmente invariato per lungo tempo. Particolarmente preoccupante è la situazione di numerosi centri storici, dove il mancato completamento degli interventi ha determinato il progressivo deterioramento degli edifici, con il rischio concreto di crolli e conseguenti danni alle persone e al patrimonio edilizio storico. Il Comune di Buccino rappresenta un esempio significativo di questa problematica. La presenza di immobili in condizioni di precarietà assume una rilevanza ancora maggiore in un territorio caratterizzato anche da importanti flussi turistici e dalla presenza del Parco Archeologico Urbano. La sicurezza di residenti, cittadini e visitatori deve rappresentare una priorità assoluta. «Non è più accettabile che, a distanza di quasi mezzo secolo dal terremoto, interi territori continuino a convivere con le conseguenze di una ricostruzione rimasta incompiuta. I Comuni non possono essere lasciati soli a fronteggiare situazioni di pericolo, sostenendo con risorse proprie interventi urgenti di messa in sicurezza e, nei casi più gravi, demolizioni che comportano anche la perdita irreversibile di edifici storici», dichiara Antonio Volpe. Nella richiesta istituzionale vengono evidenziate anche alcune disponibilità finanziarie assegnate negli anni passati, per un importo complessivo di circa 73,3 milioni di euro, la cui effettiva consistenza, destinazione e possibilità di utilizzo dovranno essere verificate. Tra gli obiettivi proposti vi sono: la ricognizione delle risorse residue già assegnate e non ancora utilizzate o liquidate; la revisione e l’eventuale integrazione del quadro normativo vigente; l’aggiornamento dei costi degli interventi, fermi a parametri economici non più attuali; lo stanziamento di ulteriori risorse statali; l’attivazione di un programma straordinario per la messa in sicurezza degli immobili pericolanti; la definizione di strumenti finanziari e amministrativi adeguati a consentire ai Comuni di intervenire concretamente. «La nostra richiesta non riguarda soltanto il completamento della ricostruzione, ma soprattutto la sicurezza delle persone. Anche laddove non fosse più possibile garantire il recupero integrale di tutti gli immobili, è indispensabile assicurare almeno la loro messa in sicurezza, evitando ulteriori crolli, situazioni di pericolo e la progressiva distruzione del patrimonio storico dei nostri paesi». Volpe conclude con un appello alle istituzioni nazionali e regionali affinché venga aperto un confronto concreto e risolutivo. «La ricostruzione del 1980 non può continuare a essere una questione dimenticata. I cittadini di questi territori hanno diritto a risposte, i Comuni hanno diritto a strumenti adeguati e le future generazioni hanno diritto a ereditare centri storici sicuri, vivi e tutelati. Dopo 46 anni è arrivato il momento di trasformare gli impegni in interventi concreti»