di Erika Noschese

Il futuro del litorale salernitano passa attraverso il nuovo Piano Spiaggia, uno strumento destinato a ridisegnare il rapporto tra la città e il mare, intervenendo su una delle questioni più delicate e dibattute degli ultimi anni: la gestione degli arenili, l’equilibrio tra spiagge libere e stabilimenti balneari, l’accessibilità e la valorizzazione turistica della costa. Un progetto ambizioso, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, che punta a superare alcune delle criticità che da tempo caratterizzano il fronte mare, restituendo ai cittadini maggiori opportunità di fruizione e, contemporaneamente, creando le condizioni per attrarre nuovi investimenti. La sfida è conciliare interessi differenti, garantendo il diritto di tutti ad accedere al mare senza penalizzare un comparto economico che rappresenta una risorsa importante per il territorio.

Il nuovo Piano, già approvato dalla Giunta e illustrato in Commissione Urbanistica, si prepara ora al passaggio decisivo in Consiglio comunale. Un percorso che, secondo quanto annunciato dall’assessore alle Attività Produttive Dario Loffredo, ha tenuto conto non soltanto delle linee guida regionali, ma anche delle osservazioni presentate dai cittadini e dagli operatori del settore balneare. Tra le novità più significative emerge la volontà di destinare alle spiagge libere una percentuale di arenili sensibilmente superiore alla soglia minima del 30% prevista dalle indicazioni regionali, arrivando, secondo l’assessore, a raddoppiarla. Una scelta che potrebbe modificare profondamente la distribuzione degli spazi lungo la costa salernitana, soprattutto nelle aree dove negli anni si è avvertita maggiormente la necessità di garantire un accesso pubblico al mare.

Ma il Piano Spiaggia non riguarda soltanto la suddivisione degli arenili. Al centro della programmazione ci sono anche la qualità dei servizi, la sicurezza, l’accessibilità per le persone con disabilità, le attrezzature sportive e una nuova organizzazione degli stabilimenti balneari. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un litorale più moderno, ordinato e attrattivo, capace di rispondere alle esigenze dei residenti e di accompagnare la crescita turistica della città. Una prospettiva che si intreccia con altri interventi strategici, dalla realizzazione del boulevard alla riqualificazione di alcune aree costiere, fino alla vicenda dell’Universo Beach, opera sulla quale restano aperti interrogativi legati ai ritardi e alla ripresa dei lavori.

Sul tavolo, inevitabilmente, anche la questione dei tempi. Perché, al di là degli annunci e delle prospettive di sviluppo, cittadini e operatori attendono di comprendere quando le nuove disposizioni potranno tradursi in cambiamenti concreti. L’amministrazione guarda alla seconda metà del 2027 per i primi risultati, mentre resta da completare l’iter amministrativo necessario a rendere operativo il Piano.

È in questo scenario che si inserisce il confronto con l’assessore Dario Loffredo, chiamato a fare il punto sulle scelte dell’amministrazione, sulle opportunità offerte dal nuovo strumento urbanistico e sulle criticità ancora da superare. Dalla disponibilità delle spiagge libere al futuro delle concessioni, dalla qualità dei servizi alla valorizzazione del patrimonio costiero, fino alle prospettive di una Salerno sempre più orientata al turismo: un’intervista che prova a delineare il volto del litorale dei prossimi anni, tra progetti, aspettative e impegni che dovranno trovare riscontro nei fatti.

Assessore Loffredo, Salerno si prepara a un nuovo Piano Spiaggia. Quali sono le principali novità previste e, soprattutto, quale idea di sviluppo del litorale intende perseguire l’amministrazione comunale?

«Abbiamo recepito le linee guida della Regione, ma soprattutto abbiamo recepito tutti i quesiti dei cittadini e dei balneatori, anche quelli arrivati fuori tempo massimo. Abbiamo privilegiato e migliorato l’equilibrio tra spiagge libere e stabilimenti balneari».

Uno dei temi più delicati riguarda l’equilibrio tra spiagge libere e stabilimenti balneari. Il nuovo piano garantirà maggiori spazi pubblici e un accesso al mare realmente fruibile per tutti i cittadini?

«Nel modo più assoluto. La percentuale di spiagge libere realmente fruibili, secondo le indicazioni della Regione, doveva essere minima del 30%. Noi siamo arrivati a raddoppiarla. Le faccio un esempio: tanti cittadini ci avevano chiesto che la spiaggia formatasi a Marina d’Arechi diventasse accessibile a tutti, e abbiamo assolutamente accolto questa istanza, ritenendola più che giusta».

Universo Beach: quali novità?

«Stiamo lavorando, grazie all’azione incisiva del nostro Sindaco, per perdere meno tempo possibile. Ma è evidente che ci sono state delle distrazioni, anche da parte di qualche funzionario comunale, che dovevano essere evitate. Ora siamo concentrati affinché l’opera riprenda e si concluda prima possibile, essendo strategica per la nostra città».

Salerno ha un potenziale turistico importante, ma il suo litorale presenta ancora diverse criticità. Il nuovo Piano potrà rappresentare un’occasione per riqualificare le aree oggi poco valorizzate e attrarre nuovi investimenti?

«Assolutamente. Il nuovo Piano Spiaggia darà un nuovo ordine e una nuova sistemazione agli arenili. Anche le spiagge che verranno messe a bando dovranno seguire le indicazioni, anche nelle scelte dei materiali. Per esempio, alcuni quesiti ci hanno suggerito di inserire il metallo, e abbiamo accolto, considerandolo un materiale moderno e resistente. Stiamo lavorando assieme al Sindaco al boulevard: sarà davvero qualcosa di entusiasmante e ci renderà orgogliosi di essere salernitani. Con tutte le richieste che ci stanno arrivando per fare alberghi, arriveremo a completare nel giro di qualche anno l’immagine di città turistica».

Accessibilità, servizi, sicurezza e tutela ambientale sono elementi fondamentali per una città che vuole puntare sul turismo balneare. Quali interventi concreti saranno previsti per migliorare la qualità delle spiagge salernitane?

«Assolutamente. Alcune spiagge dovranno essere attrezzate per essere fruibili da tutti i cittadini. Un’alta percentuale di spiagge dovrà avere attrezzature anche sportive. Di certo tutte le spiagge dovranno garantire un responsabile della spiaggia (bagnino), bagni, docce e servizi a richiesta. Tutti elementi per alzare il livello qualitativo del nostro litorale».

Quando il nuovo Piano Spiaggia potrà diventare operativo? E soprattutto, i cittadini e gli operatori potranno vedere i primi cambiamenti già nella stagione balneare 2027?

«Il nuovo Piano Spiaggia ha già recepito, come dicevo, tanti quesiti da parte dei nostri imprenditori balneari. Siamo passati in Giunta e in settimana l’abbiamo presentato in Commissione Urbanistica. A breve dovrà esserci il passaggio in Consiglio Comunale e sarà totalmente operativo. Nella seconda metà del 2027 sicuramente vedremo i primi risultati. Mi permetta di ringraziare la mia dirigente e tutta la squadra dell’Ufficio di Piano, che ha lavorato in modo puntuale e preciso, facendo secondo me un ottimo lavoro al servizio della cittadinanza».