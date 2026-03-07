Salernitana, tifosi contestano al Mary Rose

Un messaggio duro, scritto nero su bianco e affisso proprio davanti all’ingresso del centro sportivo Centro Sportivo Mary Rosy: “Non meritate la nostra passione”.

È lo striscione comparso nelle ultime ore all’esterno dell’impianto dove si allena la US Salernitana 1919, un segnale evidente del malcontento della tifoseria alla vigilia della sfida contro il Latina Calcio 1932.

Il messaggio lanciato dai supporters è chiaro e diretto: la delusione per i risultati e per le prestazioni della squadra continua a crescere. Il clima attorno ai granata resta teso e neppure una vittoria nella gara di domani basterebbe, da sola, a ricucire lo strappo con l’ambiente.