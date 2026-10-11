Salernitana, striscione ultras dopo il divieto di trasferta a Casarano

Non ci sarà il calore del tifo granata al Capozza per Casarano–Salernitana. Dopo il divieto di trasferta, il settore ospiti dell’impianto pugliese resterà desolatamente vuoto. Nei pressi dell’Arechi campeggia uno striscione polemico a firma della Curva Sud Siberiano: “Una vita serena per questore e prefetto: trasferte vietate e il weekend è perfetto”. Tanta delusione nel mondo del tifo per un nuovo esodo mancato.