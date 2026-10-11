La traccia musicale realizzata con i suoni di Polla

Tutto nasce grazie a un Laboratorio di Acquisizione di Suoni Ambientali e Tradizionali di Polla tenuto dal compositore e musicista Sergio Sorrentino a cui hanno partecipato altri musicisti Michele Cancro, Giovanni Di Donato, Sandro Distefano, Roberto Plaitano. Il laboratorio realizzato nell’ambito del Progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud – Voltapagina, Pro Loco Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Pola e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato oggi sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino, i musicisti oltre a Sergio Sorrentino, chitarra elettrica, synth, elettronica e field recordings, ci sono Michele Cancro, chitarra classica e field recordings, Giovanni Di Donato, tammorra e mandolino, Sandro Distefano, saz, laud, field recordings, Roberto Plaitano, chitarra elettrica e field recordings e Carmine Sabbatella, ciaramella I suoni raccolti a Polla da Giugno a Luglio 2026 riguardano la sirena delle 11.53, il fiume Tanagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant’Antuniello, campane, pecore e pastori, uccelli alla Castagneta, rane del ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva che intende contribuire alla realizzazione di un Archivio di comunità di Polla e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese (dei suoni d’ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi).