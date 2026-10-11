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Casarano-Salernitana, le formazioni

  • Ottobre 11, 2026
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Casarano-Salernitana, le formazioni

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino, Mercadante, Giraudo; Zanellato, Maiello, Ferrara, Chiricò, Grandolfo, Logoluso. Allenatore: Di Bari.

SALERNITANA (3-4-1-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, Tascone, De Boer, Villa; Vitale; Lescano, D’Ursi. Allenatore: Cosmi

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