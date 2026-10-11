Salernitana non passa a Casarano

Finisce 0 a 0 a Casarano per la Salernitana che non sfonda in terra pugliese. Brutto primo tempo dove ha rischiato di andare sotto, nella ripresa il tecnico costretto a cambiare e la squadra è andata meglio,

Casarano pericoloso nelle ripartenze nei primi minuti. Risponde la Salernitana con Vitale che spara alto da buona posizione. Al 25’ Galeotti salva su Zanellato. Infortunio per Ferrara nel Casarano, entra Palumbo. Nel finale pericoloso Ciotti di destro. Nel recupero pugliesi vicini al gol ma confusione in area granata. Finisce 0-0 il primo tempo con i padroni di casa più intraprendenti.

Inizia la ripresa con gli stessi ventidue. Casarano subito in gol al termine di un’azione tambureggiante con Gandolfo che ribadisce in rete una palla finita contro la traversa. L’arbitro annulla per fuorigioco. Revisione all’Fvs che conferma l’offside. Inizia la girandola de cambi: fuori Lescano e Vitale dentro La Gumina e Djamanca. Giallo per Chiricò. Intanto nubifragio sul campo del Casarano. Giallo anche per Palumbo. Sforbiciata di Celiento in area pugliese, palla che scheggia il palo.

Anche D’Ursi ha una buona palla sulla testa ma trova Ferroni pronto. Grande occasione per Djamanca che con un destro a giro sfiora il sette. Nel Casarano fuori Zanellato dentro l’ex granata Knezovic. Punizione granata al 69’ con cross per Tascone che manda fuori di testa. Campani ancora pericolosi con D’Ursi, palla di poco fuori. Esce Matino per Obleac e fuori Logoluso per Cuzzarella. Nella Salernitana fuori Tascone dentro Gyabuaa. Nel finale pericoloso Grandolfo ma è fuorigioco. Negli ospiti Longobardi per De Boer. Dopo 5 minuti di recupero e tanta confusione sul rettangolo verde, finisce 0-0

TABELLINO

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino (28′ st Obleac), Mercadante, Giraudo; Zanellato (22′ st Knezovic), Maiello, Logoluso (28′ st Cuzzarella); Chiricò, Grandolfo, Ferrara (42′ pt Palumbo). A disposizione: Bacchin, Gyamfi, Negro, N’Diaye, Leonetti, Versienti, Podrini. Allenatore: Di Bari

SALERNITANA (3-4-1-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, De Boer (46′ st Longobardi), Tascone (37′ st Gyabuaa), Villa; Vitale (7′ st Djamanca); D’Ursi, Lescano (7′ st La Gumina). A disposizione: Cevers, Zoia, Capuano, Del Pin, Cardoni, Boncori, Bevilacqua. All: Cosmi

Arbitro: Mbei di Cuneo – assistenti: Rossini e Galasso. IV uomo: Recchia. FVS: Tomasi

NOTE. Ammoniti: Chiricò (C), Palumbo (C), Ciotti (C). Angoli: 2-1. Recupero: 1′ pt – 5′ st