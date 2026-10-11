Salernitana. Cosmi: sprecato un tempo - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Onorato a De Luca: «Sei la cintura nera del paraculismo politico italiano»
Salernitana non passa a Casarano
Salernitana. Cosmi: sprecato un tempo
Casarano-Salernitana, le formazioni
Salernitana

Salernitana. Cosmi: sprecato un tempo

  • Ottobre 11, 2026
  • 0
  • 87
  • 1 Min Read
Salernitana. Cosmi: sprecato un tempo

L’allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, ha commentato ai microfoni di Rai 2 la prestazione dei granata al termine della sfida contro il Casarano, soffermandosi sulle occasioni create e sugli errori commessi dalla squadra.

 

«C’è stata un’occasione clamorosa di D’Ursi, davanti al portiere, di testa. La squadra ha creato molte occasioni. Oltre a questo, abbiamo sprecato un tempo giocando sotto ritmo e facendo errori tecnici eccessivi per ogni categoria», ha dichiarato il tecnico.

Cosmi ha poi evidenziato il diverso atteggiamento mostrato nella ripresa, pur sottolineando le difficoltà legate alle condizioni del terreno di gioco: «Nel secondo tempo siamo entrati in campo con uno spirito diverso. Non era semplice, il campo era pesante. Abbiamo creato le opportunità per fare gol, ma non c’era la rabbia di essere più incisivi».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012