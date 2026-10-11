Salernitana. Cosmi: sprecato un tempo

L’allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, ha commentato ai microfoni di Rai 2 la prestazione dei granata al termine della sfida contro il Casarano, soffermandosi sulle occasioni create e sugli errori commessi dalla squadra.

«C’è stata un’occasione clamorosa di D’Ursi, davanti al portiere, di testa. La squadra ha creato molte occasioni. Oltre a questo, abbiamo sprecato un tempo giocando sotto ritmo e facendo errori tecnici eccessivi per ogni categoria», ha dichiarato il tecnico.

Cosmi ha poi evidenziato il diverso atteggiamento mostrato nella ripresa, pur sottolineando le difficoltà legate alle condizioni del terreno di gioco: «Nel secondo tempo siamo entrati in campo con uno spirito diverso. Non era semplice, il campo era pesante. Abbiamo creato le opportunità per fare gol, ma non c’era la rabbia di essere più incisivi».