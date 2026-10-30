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Salernitana, Iervolino si è fumato il Toscano

  • Ottobre 30, 2026
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Salernitana, Iervolino si è fumato il Toscano

di Marco De Martino

SALERNO – Può una delle tre squadre favorite per la promozione diretta in Serie B ingaggiare un allenatore appena esonerato da una matricola militante nello stesso girone? Sì, la Salernitana ha dimostrato che è possibile, scegliendo come nuova guida tecnica Vito Di Bari (nella foto), sollevato dall’incarico al Casarano appena dodici giorni fa. Con una decisione che, ancora una volta, dimostra la scarsa volontà di puntare alla promozione diretta nell’immediato o, quantomeno, entro la prossima stagione, la società granata ha deciso di non ingaggiare Mimmo Toscano, il miglior profilo disponibile, che aveva chiesto rinforzi ed un contratto fino a giugno 2028, preferendo virare su Vito Di Bari. Il tecnico si è “accontentato” di un ingaggio addirittura inferiore a quelli richiesti dai vari Prosperi, Troise e Biancolino, accettando un contratto in scadenza il prossimo giugno. Una soluzione ponte, in attesa di sviluppi societari, che di fatto rischia di stroncare sul nascere ogni possibile velleità di rimonta per questa stagione. Di Bari, ieri sera, ha rotto il contratto che lo legava fino al 2028 al club salentino dimettendosi (niente rescissione consensuale dunque) e ha sottoscritto un nuovo accordo di otto mesi con la Salernitana. In mattinata dovrebbe raggiungere il Mary Rosy per dirigere il primo allenamento della squadra, finora affidata a Scurto, ex vice di Cosmi. Fautore del 3-4-2-1 o del 3-4-3, Di Bari vanta un curriculum ancora scarno, ma anche idee apprezzabili, che lo hanno portato a ottenere risultati importanti alla guida del Casarano. Ora, dopo l’amara delusione dell’esonero con i rossoblù, per lui si spalancano le porte di una grande occasione. La domanda, però, resta una: sarà all’altezza delle ambizioni della Salernitana o finirà per essere soltanto un’altra vittima del tritacarne granata?

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