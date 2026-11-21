Il comandante della Concordia Francesco Schettino non solo ha ottenuto per buona condotta di scontare la pena fuori dal carcere, lavorando e svolgendo attività sociali, ma ha cumulato un anticipo di fine pena di circa due anni ed a luglio 2030 avrà espiato la condanna. Schettino è stato condannato a 16 anni. Per la legge Gozzini, spiega l’avvocato Francesca Carnicelli, i detenuti hanno diritto a 45 giorni di ‘sconto’ ogni 6 mesi di buona condotta. Schettino, uscito ieri, farà l’affidamento in prova in Campania, con un lavoro da impiegato presso un soggetto privato e facendo volontariato. Dalle 22 alle 6 non può uscire dal domicilio.
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco