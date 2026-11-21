Il comandante della Concordia Francesco Schettino non solo ha ottenuto per buona condotta di scontare la pena fuori dal carcere, lavorando e svolgendo attività sociali, ma ha cumulato un anticipo di fine pena di circa due anni ed a luglio 2030 avrà espiato la condanna. Schettino è stato condannato a 16 anni. Per la legge Gozzini, spiega l’avvocato Francesca Carnicelli, i detenuti hanno diritto a 45 giorni di ‘sconto’ ogni 6 mesi di buona condotta. Schettino, uscito ieri, farà l’affidamento in prova in Campania, con un lavoro da impiegato presso un soggetto privato e facendo volontariato. Dalle 22 alle 6 non può uscire dal domicilio.