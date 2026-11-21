I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato nella mattinata di ieri, sabato 21 novembre, la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona della Benemerita, in concomitanza con la tradizionale Giornata dell’Orfano. La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di Sant’Agostino, in piazza Sant’Agostino nel cuore antico del capoluogo, dove l’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha officiato la Santa Messa commemorativa alla presenza del comandante provinciale, Colonnello Andrea Corinaldesi, e delle principali autorità civili e militari della provincia. La ricorrenza del 21 novembre costituisce per l’Arma dei Carabinieri un appuntamento annuale di profondo valore spirituale e istituzionale fin dal 1949, anno in cui Papa Pio XII proclamò la Virgo Fidelis patrona celeste dell’istituzione, legando la celebrazione al ricordo dei militari caduti nell’adempimento del dovere. Nel corso della mattinata, il rito liturgico ha rappresentato un momento di preghiera, raccoglimento e riflessione utile a rinnovare i valori fondanti che orientano l’operato quotidiano dei carabinieri sul territorio, ossia la fedeltà alle istituzioni, la lealtà verso lo Stato e lo spirito di servizio in favore della collettività. A margine della funzione, il Colonnello Andrea Corinaldesi si è soffermato sul significato più autentico della giornata, evidenziando il legame diretto e costante che unisce i militari in servizio ai cittadini delle comunità salernitane. “Oggi è una giornata molto importante, celebriamo la nostra patrona celeste, la Virgo Fidelis. Oltre a essere un momento di preghiera, per noi è un momento per rinnovare il nostro impegno a servire le comunità con fedeltà, lealtà e con tutto il nostro cuore”, ha dichiarato il comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Nel prosieguo del proprio intervento, l’ufficiale ha posto l’accento sulla dimensione umana e solidaristica dell’istituzione, descrivendo l’Arma come una realtà coesa e profondamente radicata nel tessuto sociale del Paese, impegnata ogni giorno a tutelare la sicurezza e la serenità dei cittadini. “Per noi l’Arma è una grande famiglia e la famiglia sono le nostre comunità. L’impegno è un impegno intenso che ci occupa tutti i giorni per pensare alla nostra grande famiglia che è la comunità italiana”, ha aggiunto Corinaldesi. La numerosa partecipazione delle massime cariche istituzionali del territorio ha testimoniato la vicinanza delle amministrazioni, della magistratura e delle altre forze dell’ordine al lavoro svolto dall’Arma sul fronte della prevenzione e della difesa della legalità. Tra i banchi della chiesa di Sant’Agostino hanno infatti presenziato alla funzione il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il Procuratore Generale facente funzioni della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno, Elia Taddeo, e il Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, Maurizio Cardea. Accanto ai rappresentanti del Governo e dell’autorità giudiziaria hanno partecipato il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Luigi Carbone, il Vicario del Questore di Salerno, Gianluca Boiano, e numerosi sindaci dei comuni della provincia intervenuti con i rispettivi gonfaloni. Un’attenzione particolare nel corso della celebrazione è stata rivolta ai Carabinieri “Vittime del dovere” e ai familiari dei militari deceduti, insieme alle vedove e agli orfani assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (Onaomac). Proprio la concomitanza con la Giornata dell’Orfano ha consentito di riaffermare la vicinanza concreta e duratura dell’intera famiglia dell’Arma ai figli e ai congiunti dei militari scomparsi, custodendone la memoria e garantendo loro un sostegno costante nel percorso di crescita e formazione. Alla messa hanno inoltre preso parte una rappresentanza dell’Arma in congedo, custode della memoria storica e delle tradizioni del corpo, una delegazione dell’Associazione Nazionale Forestali e i delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare. La liturgia presieduta da Monsignor Bellandi è stata solennizzata dall’esecuzione dei canti della corale polifonica della parrocchia di Sant’Agostino, accompagnata musicalmente dalle note di pianoforte e di violini della famiglia Gibboni, che ha scandito i diversi passaggi della celebrazione religiosa. L’appuntamento di ieri si è così confermato un momento di autentica coesione tra i militari impegnati quotidianamente, spesso in maniera silenziosa, a presidio del territorio e in difesa dei cittadini e le comunità locali affidate alla loro tutela.