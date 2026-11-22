di Francesco De Pisapia MONOPOLI-CAVESE 1-0 MONOPOLI (3-4-2-1): Tom- masi; Colombara, Piccinini, Valenti; Cerretti, Garritano (dal 33’st Greco), Battocchio (dal 3’st Paukstys), Olivieri (dal 33’st Tosi); Gioielli, Capone (dal 23’st Vido); Bernardotto (dal 23’st Cortinovis). A dispo- sizione: Albertazzi, Sibilano, Belli, Sardo, Scipioni, Parravi- cini. All.: Alberto Colombo CAVESE (3-4-1-2): Boffelli; Fiordaliso, Peretti, Nunziata; Diarrassouba (dal 36’st D’Amore), Esposito (dal 16’st Fiorin), Visconti, Macchi (dal 25’st Sava); Orlando; Minaj (dal 26’st Alberti), Fusco (dal 26’st Fella). A disposizione: Juwer, Bertini, Asiatico, Per- soneni, Severino, Maiolo. All.: Cristiano Masitto ARBITRO: sig. Gerardo Si- mone Caruso di Viterbo MARCATORI: 11′ st Gioielli NOTE: pomeriggio di sole; terreno di gioco sintetico in perfette condizioni. Spetta- tori: 1.500 circa (8 gli ospiti possessori di fidelity card). Al 48′ pt Boffelli respinge un cal- cio di rigore a Capone (M). Ammonito: al 40′ st Alberti (C). Angoli 7 a 3 per la Cavese. Recuperi: 3’+6′ pt; 5′ st. MONOPOLI – Al “Vito Simone Veneziani” i metelliani in- ciampano di misura dopo due risultati utili consecutivi e fanno un passo indietro sul piano della prestazione so- prattutto dopo la rete subita in quanto la reazione è stata a dir poco sterile. Ancora as- sente Awua (oltre al lungode-

gente Cionek), mister Masitto perde anche per la trasferta pugliese in un solo colpo Mannucci e Ponziglione. Dunque nel reparto arretrato c’è Fiordaliso a destra al posto di Mannucci, mentre gli esterni di centrocampo ve- dono l’impiego di Diarras- souba dal primo minuto nel consueto 3-4-1-2. Recuperato Greco in extremis, le defe- zioni di Calcagni, Fall e Angi- leri e dello squalificato Pucino costringono comun- que il tecnico Colombo a ridi- segnare soprattutto il reparto arretrato con il rientrante Va- lenti che si affianca a destra al centrale Piccinini, mentre Colombara scala sull’out sini- stro; poi a sorpresa dal primo minuto il tecnico schiera Gio- elli (che si rivelerà match winner) e conferma il mo- dulo 3-4-2-1. Approccio non proprio buono da parte dei metelliani che si fanno un po’ schiacciare dai locali. Al 5′ Bernardotto non ci arriva di un soffio sottomisura su un’apertura rasoterra dalla sinistra di Capone. Quattro minuti più tardi Garritano poco fuori dal limite dell’area di rigore con il destro sfiora di qualche metro il palo alla si- nistra di Boffelli. Passata la sfuriata iniziale dei bianco verdi, la Cavese si riprende e risponde all’11’ con Diarras- souba che dalla destra serve al centro dove Macchi di testa non inquadra lo specchio della porta. Al 21′ la Cavese si gioca la carta dell’FVS per una trattenuta di Colombara ai danni di Minaj ma l’arbitro

dopo il review conferma la decisione di campo. Tre mi- nuti dopo azione pericolosa dei metelliani con Visconti che dalla sinistra trova Or- lando al centro dell’area che calcia con il sinistro bene tro- vando la ribattuta di un difen- sore. Poi al 27′ Diarrassouba dalla destra si accentra pro- vando la conclusione di sini- stro deviata pericolosamente da Valenti in angolo. Ancora dalla distanza Visconti si vede murata in angolo un’altra conclusione. Sugli sviluppi dell’angolo calciato da Or- lando è reattivo e decisivo Tommasi con la mano destra a deviare di nuovo in corner il colpo di testa di Peretti. Al 35′ è bravo in chiusura di Diar- rassouba che anticipa Olivieri sul secondo palo. Nell’ultimo dei tre di recupero i pugliesi usufruiscono di un calcio di rigore per un fallo commesso da Peretti su Garritano sotto gli occhi della giacchetta nera. Va Capone dagli undici metri ma Boffelli si supera tuffan- dosi a destra e deviando in angolo. Questa volta è il Mo- nopoli a giocarsi la card chie- dendo la ripetizione del penalty per la posizione di Boffelli al momento di tuf- farsi ma l’arbitro concede l’angolo. Sugli sviluppi dello stesso i padroni di casa si gio- cano nuovamente la card per un presunto fallo con il brac- cio di Fusco ma anche in que- sto caso il signor Caruso di Viterbo lascia proseguire. Nessun cambio da parte di ambo le squadre ad inizio ri- presa e Minaj sciupa clamo-

rosamente il vantaggio ap- profittando di un errore di Battocchio e a tu per tu con Tommasi manda con il de- stro sul fondo. Ma all’improv- viso arriva l’episodio che schioda il match. Dalla sini- stra il neo entrato Paukstys (da una manciata di minuti per l’infortunato Battocchio) scodella al centro trovando la testa di Gioelli che indistur- bato stacca bene e deposita alle spalle di Boffelli. La rete ringalluzzisce il gabbiano che si fa preferire in questa fase dell’incontro. Il tecnico dei metelliani prova a correre ai ripari con gli ingressi di Fiorin e Fella per Esposito e Fusco rispettivamente. Risponde sull’altra sponda Colombo con gli ingressi di Cortinovis e Vido. Al 69′ è Fella a fare tutto bene sulla sinistra e con il de- stro a rientrare, manda di