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Formula 1, oggi prove libere Gp Messico, orario e dove vederle in tv

  • Ottobre 30, 2026
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Formula 1, oggi prove libere Gp Messico, orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con le prove libere del Gp del Messico. Oggi, venerdì 30 ottobre, il Circus torna in pista sul circuito messicano a cinque giorni dal trionfo di Kimi Antonelli nel Gp degli Stati Uniti ad Austin. Il pilota emiliano della Mercedes è a un passo dal conquistare a soli vent’anni il titolo mondiale con 4 gare d’anticipo. Antonelli è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton e gli basterà un nono posto per laurearsi campione. Potrebbe anche non conquistare punti, in caso che né Russell né Hamilton vincano la corsa. Ecco il programma, gli orari e dove vedere gli appuntamenti odierni del Gp del Messico in tv e streaming. 

Ecco il programma e gli orari del Gran Premio degli Stati Uniti oggi, venerdì 30 ottobre: 

Ore 19.30: Prime Prove Libere 

Ore 23: Seconde Prove Libere.  

Le prove libere del Gp degli Stati Uniti di oggi, venerdì 30 ottobre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti odierni del Gran Premio degli Stati Uniti saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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