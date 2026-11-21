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Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato morto nella sua casa di campagna in Toscana. Secondo quanto riportato, l’ex capo della Polizia si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. La notizia arriva mentre il suo nome era al centro di un procedimento legato a un presunto depistaggio sulla strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il magistrato antimafia Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.
L’indagine sul presunto depistaggio
De Gennaro risultava indagato per depistaggio. Il 1° dicembre avrebbe dovuto presentarsi davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a esaminare il ricorso della Procura contro la decisione del gip di rigettare la richiesta di arresto nei suoi confronti.
Il procedimento riguardava il presunto coinvolgimento dell’ex dirigente in un’azione di depistaggio collegata alle vicende giudiziarie sulla strage di via D’Amelio. La morte è avvenuta nella dimora toscana, mentre il percorso giudiziario era ancora in corso.
Il ruolo nell’emergenza rifiuti
Nella sua lunga carriera, De Gennaro aveva ricoperto anche un incarico di primo piano in Terra di Lavoro. Fu nominato dal Governo Prodi commissario all’emergenza rifiuti a Caserta e svolse il ruolo dall’11 gennaio al 26 maggio 2008, nella fase più acuta della crisi che aveva coinvolto l’intera Campania.
Durante il mandato venne valutata la possibilità di riaprire la discarica di Lo Uttaro, nonostante il sito fosse sottoposto a sequestro giudiziario. L’ipotesi fu successivamente accantonata per la pressione della popolazione e per le valutazioni negative espresse dal Genio Militare. La soluzione individuata fu lo stoccaggio provvisorio nei capannoni dell’ex Ucar.
De Gennaro era stato capo della Polizia dal 2000 al 2007. In precedenza aveva guidato il Servizio Centrale Operativo, la Direzione Investigativa Antimafia e la Criminalpol, coordinando numerose operazioni e strategie di contrasto al clan dei Casalesi e, più in generale, alla camorra.
|Le immagini più drammatiche della Napoli degli anni Duemila sono legate anche all’azione istituzionale di Gianni De Gennaro, dirigente di vertice della sicurezza italiana e protagonista di alcune delle principali emergenze affrontate dalla Campania. La sua morte, avvenuta a 78 anni nella casa di campagna in Toscana dove si è tolto la vita, riporta alla memoria una lunga stagione segnata dalla lotta alla criminalità organizzata e dalla gestione di una grave crisi ambientale.
La faida di Scampia
Tra il 2000 e il 2007, mentre guidava il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, De Gennaro fu chiamato a fronteggiare la prima, violenta faida di Scampia. Nell’autunno del 2004 i clan Di Lauro e gli Scissionisti trasformarono la periferia settentrionale della città in un teatro di guerra, con numerosi omicidi e il coinvolgimento di vittime innocenti.
La risposta dello Stato passò per l’invio di rinforzi, operazioni di controllo del territorio, reparti speciali e una costante pressione investigativa. Nei mesi successivi furono catturati alcuni dei principali boss latitanti e l’ala più violenta dei clan venne ridimensionata. L’intervento si inseriva nella conoscenza delle dinamiche criminali campane maturata da De Gennaro negli anni Novanta, quando aveva diretto la Direzione investigativa antimafia occupandosi dei rapporti tra camorra, politica e ambienti economici.
L’emergenza rifiuti
Il secondo incarico arrivò l’11 gennaio 2008, nel pieno dell’emergenza rifiuti. Le strade di Napoli e della provincia erano sommerse da migliaia di tonnellate di spazzatura, mentre i roghi e le proteste contro la riapertura della discarica di Pianura rendevano ancora più tesa la situazione. Il governo Prodi II affidò a De Gennaro il ruolo di Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania.
Rimase in carica fino al 26 maggio dello stesso anno, in una fase caratterizzata da sgomberi, siti presidiati e dall’impiego dell’Esercito a supporto della raccolta e della vigilanza delle aree considerate strategiche. La gestione commissariale ebbe un carattere temporaneo e operativo: l’obiettivo era contenere il collasso igienico-sanitario e preparare il passaggio alla successiva fase guidata da Guido Bertolaso.
Negli anni seguenti il rapporto con il territorio campano proseguì su un piano diverso. Da presidente di Finmeccanica, poi Leonardo, tra il 2013 e il 2020 De Gennaro considerò l’area partenopea uno snodo importante per l’aerospazio italiano. Gli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Nola e Giugliano furono tra le tappe della sua agenda istituzionale, fino alla partecipazione agli Stati generali dello Spazio ospitati a Napoli nel 2019.
La sua presenza in Campania ha quindi attraversato quasi vent’anni, dalla sicurezza all’amministrazione dell’emergenza, fino ai rapporti con il sistema industriale. La morte è stata collegata nel testo all’inchiesta di Caltanissetta, che lo avrebbe profondamente sconvolto.
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