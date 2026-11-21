La faida di Scampia

Tra il 2000 e il 2007, mentre guidava il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, De Gennaro fu chiamato a fronteggiare la prima, violenta faida di Scampia. Nell’autunno del 2004 i clan Di Lauro e gli Scissionisti trasformarono la periferia settentrionale della città in un teatro di guerra, con numerosi omicidi e il coinvolgimento di vittime innocenti.

La risposta dello Stato passò per l’invio di rinforzi, operazioni di controllo del territorio, reparti speciali e una costante pressione investigativa. Nei mesi successivi furono catturati alcuni dei principali boss latitanti e l’ala più violenta dei clan venne ridimensionata. L’intervento si inseriva nella conoscenza delle dinamiche criminali campane maturata da De Gennaro negli anni Novanta, quando aveva diretto la Direzione investigativa antimafia occupandosi dei rapporti tra camorra, politica e ambienti economici.

L’emergenza rifiuti

Il secondo incarico arrivò l’11 gennaio 2008, nel pieno dell’emergenza rifiuti. Le strade di Napoli e della provincia erano sommerse da migliaia di tonnellate di spazzatura, mentre i roghi e le proteste contro la riapertura della discarica di Pianura rendevano ancora più tesa la situazione. Il governo Prodi II affidò a De Gennaro il ruolo di Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania.

Rimase in carica fino al 26 maggio dello stesso anno, in una fase caratterizzata da sgomberi, siti presidiati e dall’impiego dell’Esercito a supporto della raccolta e della vigilanza delle aree considerate strategiche. La gestione commissariale ebbe un carattere temporaneo e operativo: l’obiettivo era contenere il collasso igienico-sanitario e preparare il passaggio alla successiva fase guidata da Guido Bertolaso.

Negli anni seguenti il rapporto con il territorio campano proseguì su un piano diverso. Da presidente di Finmeccanica, poi Leonardo, tra il 2013 e il 2020 De Gennaro considerò l’area partenopea uno snodo importante per l’aerospazio italiano. Gli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Nola e Giugliano furono tra le tappe della sua agenda istituzionale, fino alla partecipazione agli Stati generali dello Spazio ospitati a Napoli nel 2019.

La sua presenza in Campania ha quindi attraversato quasi vent’anni, dalla sicurezza all’amministrazione dell’emergenza, fino ai rapporti con il sistema industriale. La morte è stata collegata nel testo all’inchiesta di Caltanissetta, che lo avrebbe profondamente sconvolto.