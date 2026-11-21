Un 18enne di Castel San Giorgio ha perso la vita nella notte in un incidente stradale. Il giovane era in sella a uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto proveniente dal senso opposto. Per il 18enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Ferito in modo grave il coetaneo, anche lui di Castel San Giorgio, che era in sella allo scooter. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Mercato San Severino. Illese le quattro persone che erano nell’auto, una 50enne e tre giovani. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino