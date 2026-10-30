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Sciopero generale, cortei e disagi in tutta Italia: Roma e Milano blindate, a rischio i trasporti – Diretta

  • Ottobre 30, 2026
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Sciopero generale, cortei e disagi in tutta Italia: Roma e Milano blindate, a rischio i trasporti – Diretta

(Adnkronos) – Giornata di sciopero generale e di mobilitazioni in tutta Italia, quella di oggi, venerdì 30 ottobre. Nonostante la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’Usb conferma la protesta e annuncia che i lavoratori aderenti incroceranno comunque le braccia. Sotto osservazione treni, aerei, autobus e metropolitane, ma anche scuole e servizi sanitari. 

In oltre 40 piazze sono previste manifestazioni, con migliaia di persone attese soprattutto a Roma e Milano. Nella Capitale il corteo principale partirà da piazza dei Cinquecento, mentre a Milano sono annunciati diversi concentramenti e un percorso verso la periferia nord. 

Alta l’attenzione delle forze dell’ordine, con controlli rafforzati e dispositivi di sicurezza nelle aree considerate più sensibili. Il Viminale assicura il monitoraggio costante della situazione e la tutela del diritto a manifestare pacificamente.  

 

Tutti gli aggiornamenti in diretta sulla protesta, la circolazione dei trasporti, i cortei e le eventuali criticità nelle principali città italiane. 

cronaca

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