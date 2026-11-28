“I Figli delle Chiancarelle sono una celebre community digitale, associazione culturale e piattaforma mediatica di Salerno, nata il 25 novembre 2011 per raccontare la città attraverso satira, inchieste, memoria storica e segnalazioni civiche.

Origine del nome

La polemica del 2011. Il gruppo nasce in risposta a una dichiarazione dell’allora sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che definì spregiativamente “figli di chiancarella” i cittadini che criticavano la grafica e il costo del nuovo logo cittadino disegnato da Massimo Vignelli.

Il significato storico. Le “chiancarelle” erano una zona a ridosso dell’area portuale di Salerno dove operavano aziende per la lavorazione di tavole di legno (chiamate chiancarelle in dialetto). I fondatori trasformarono l’epiteto in un simbolo di orgoglio e appartenenza cittadina.

Attività e canali principali

Community sui social. Il gruppo Facebook Figli delle chiancarelle e la pagina ufficiale raccolgono decine di migliaia di salernitani che discutono quotidianamente di cronaca locale, viabilità, politica e vita cittadina.

Il video podcast. Il progetto produce SuperSALERNO, un format dedicato a satira, attualità e racconti sulla città trasmesso su YouTube, Spotify e Sud TV.

15° anniversario. Proprio nel novembre 2026 la community ha celebrato i 15 anni di attività con eventi e puntate speciali dedicate alla propria storia.”

Il Fatto che ci lasciamo presentare dall’intelligenza artificiale è un segno dei tempi, questa è la presentazione dei figli delle chiancarelle che ci dà l’IA. Ovviamente di intelligenza ce ne è ben poca nel nostro gruppo, è dunque meglio affidarsi a quella artificiale che ci supera di gran lunga. Poca intelligenza perché il gruppo ha iniziato a contestare il comune per una spesa di pochi soldi, un simbolo di Salerno che (almeno ai più) nel 2011 non piacque. Anni dopo scopriremo che il sindaco fece realizzare un simbolo brutto per vedere chi ragionava con la sua testa e chi lo avrebbe seguito pedissequamente fino alle porte dell’inferno. Fu un buon test, e consegnò al sindaco di allora tanti dati interessanti, scelse e premiò tutti gli amanti del simbolo brutto, che 5 anni dopo lo seguirono alla regione. E dunque, sarebbe stato furbo plaudire alla esse Vignellata e entrare nel Valhalla degli incarichi, dei favori ad personam, insomma in quello che poi avremmo definito “il Cuoppo Fritto” e che poi qualche anno dopo De Luca utilizzò sul suo amico Alfieri, oggi unico capro espiatorio del cuoppo.

Ma la nostra imbecillità non finisce qui. In questa città è impossibile fare giornalismo di inchiesta, che sia un caso importante o una pezzentopoli, ogni giorno ti fai nemici, in testa hai i film americani, ma nei fatti ti allontani dalla società civile, dai tuoi parenti, dai compagni di classe, dai tuoi professori, insomma, ti chiedono “perché?” quando poi tu pensi di avere fatto semplicemente il tuo lavoro. Gli rispondi pacatamente “guarda non c’è niente di personale” oppure “se vuoi replicare”, un triste mantra che non dovrebbe mai esserci, ma si sa, nei centri piccoli, è proprio dura fare il giornalista di inchiesta. Ti girano la faccia, iniziano ad accelerare il passo quando ti vedono, poco male ovviamente, c’è gente che è pure morta per fare il giornalista di inchiesta in provincia. Troppo fiduciosi.

Ma oramai Bohigas, Bofill, Zaha Hadid, e tanti altri sono morti, di acqua ne è passata sotto i ponti, e a noi ci tocca di raccontare la città che abbiamo ereditato da cotanti ingegnosi cervelli. Abbiamo dunque preferito girare pagina, qualche anno fa abbiamo pensato ed iniziato a produrre un podcast, una narrazione diversa che racconti lo stesso la città ma che vada oltre alla narrazione dei social, narrazione che ha i suoi limiti. Usiamo la chiave satirica perché i temi sono oggettivamente pesanti ed è necessario per non fare addormentare il pubblico.

Abbiamo anche una emittente che ci trasmette e siamo arrivati alla sesta serie. Centinaia di ore prodotte, ed altrettanti dossier. Abbiamo istituito un premio da dare a personaggi fiduciosi, e siamo stati contenti di premiare decine di persone con un premio prodotto dal meglio del nostro artigianato locale. E’ tutto in chiave ironica, per questo ringraziamo tutti coloro i quali hanno accettato il nostro premio.

Nel tempo abbiamo raccontato la debacle di De Luca alla regione e il suo sforzo per modificare la legge e poter accedere al terzo mandato, e naturalmente, abbiamo raccontato il suo ritorno in città, ritorno con mille difficoltà e tanti dossier ancora sospesi. Ma naturalmente siamo fiduciosi e confidiamo che de luca prima di andare via (cioè tra pochi mesi), aggiusterà tutto.

Intanto ci rivolgiamo ai giovani, ai nuovi sfessati, che, capitati a vivere su questa terra in una città strana e inafferrabile come Salerno, sentono l’esigenza di conoscere, capire e voler fare qualcosa in più per la loro comunità. Oggi in particolare è un momento di grande transizione politica, dove anche i più fedeli sono consapevoli del “breve mandato” del capo, che appena cinque anni fa era uno e trino, e non si ha, per la prima volta dal 1994, contezza del futuro per questa città.

Scrisse Nietsche “il futuro influenza il presente quanto il passato” e a noi interessa che il nostro presente venga influenzato dalla voglia di futuro che hanno i nostri giovani, anche quelli che non votano. Poco ci interessa di perseguire quello che è stato deciso nel 1994. Quella è acqua passata, anche un pò sporca. Dunque al grido di “fiducia, ma con una adeguata preparazione culturale”, proprio per restare in tema teutonico, siamo enormemente contenti di contribuire alla “bildung” (formazione) di tanti nostri amici.

Gli amministratori dei Figli Delle Chiancarelle