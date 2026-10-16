Fico, voterò Conte alle primarie del Campo Largo

“Certo che andrò a votare alle primarie del Campo Largo, e certo che voterò Conte”. Lo ha detto il governatore della Campania Roberto Fico sollecitato sul tema primarie al convegno dei giovani di Confindustria in corso a Capri. “Le primarie – ha proseguito Fico, ospite del panel ‘Oltre il Pnrr’ con il governatore calabrese Roberto Occhiuto – sono un grande momento di partecipazione popolare, di democrazia, e non ho mai visto primarie in cui non si stabiliscono regole. Quanto al programma – ha concluso – ci descrivono più indietro di quello che siamo realmente”