Salernitana. Breda sorride, infermeria vuota

di Marco De Martino

SALERNO -Si prospettano piacevoli problemi d’abbondanza per il tecnico della Salernitana Roberto Breda in vista dello spareggio salvezza in programma allo stadio dei Marmi contro la Carrarese sabato prossimo alle 15:00. Per la prima volta in questa stagione l’infermeria, ieri, è rimasta vuota: l’ultimo elemento fermo ai box nelle ultime settimane, ovvero Jeff Reine-Adélaïde, ieri pomeriggio nella seduta svolta come di consueto al Mary Rosy, si è allenato regolarmente con i compagni e sarà dunque abile ed arruolabile dal trainer granata. Un’ottima notizia nel momento più importante di questa stagione, alla vigilia di uno scontro a dir poco cruciale per le sorti della Salernitana. Tornando all’allenamento svolto ieri, gli uomini guidati da mister Roberto Breda hanno aperto la seduta con un lavoro di forza in palestra seguito da un lavoro fisico e aerobico sul campo. L’allenamento si è concluso con un lavoro tecnico-tattico. Come detto per Breda ci sarà l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti. Il trainer contro la Carrarese non dovrebbe comunque cambiare molto rispetto alle formazioni mandate in campo contro Cremonese e Brescia. Dopo due clean sheet consecutivi appare scontata la riconferma, davanti a Christensen, del terzetto formato da Bronn, Ferrari e Lochoshivili. A centrocampo Breda dovrà valutare bene le risorse a sua disposizione: Zuccon, Corazza, Soriano ed a questo punto lo stesso Reine-Adélaïde potrebbero andare ad insidiare i vari Amatucci, Njoh, Tongya e Caligara che comunque hanno dato risposte discrete negli ultimi 180’. In attacco, accanto all’inamovibile Cerri, è sempre corsa a due tra Raimondo (favorito) e Verde. Questo pomeriggio alle ore 15 al Pasquale Vittoria-Unisa stadium di Fisciano i granata svolgeranno un’amichevole in famiglia a porte chiuse: una scelta precisa quella di Breda per testare i suoi su un terreno di gioco simile a quello di Carrara.