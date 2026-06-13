Pecoraro, ‘per ripascimenti attenzione su Salerno e Cetara

Per i ripascimenti che attualmente sono in corso in Campania stiamo immaginando di non utilizzare sabbie di cava. In questo momento sono già state vagliate le sabbie delle briglie vulcaniche contenute sopra le briglie borboniche che erano state fatte dai Borboni. E quelle sabbie sono assolutamente utilizzabili e non hanno contaminanti, possono essere utilizzate per i ripascimenti”. Lo ha detto l’assessore regionale all’ambiente Claudia Pecoraro parlando a Salerno del tema dei ripascimenti. In relazione alla situazione di Cetara, ha poi affermato che sta seguendo la vicenda “perché come sapete bene a c’è stato un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro della spiaggia” e ribadendo che l’attenzione è riservata anche a Salerno. “Noi abbiamo l’esigenza di dare risposte alla cittadinanza ma soprattutto di risolvere il problema. Quindi come ho detto più volte io come assessore all’Ambiente della Regione Campania, sono a disposizione di tutti quanti gli amministratori locali, del sindaco di Cetara ma anche del neo eletto sindaco di Salerno per immaginare insieme, ove loro lo volessero, quelle che possono essere delle soluzioni risolutive per il problema”, proseguito. L’assessore ha annunciato che nei prossimi giorni parlerà con tutte le figure istituzionali coinvolte “per capire cosa sta accadendo e come si può intervenire”.