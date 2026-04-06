Sala Consilina, Auto nel fiume, agente fuori servizio salva un 23enne

Agente della polizia municipale fuori servizio salva la vita a un automobilista finito con l’auto nel fiume. È accaduto a Sala Consilina, in provincia di SALERNO. L’episodio si è verificato la scorsa notte, in via Campigliole, nel tratto compreso tra Sala Consilina e Teggiano. Per cause in corso di accertamento, la vettura è uscita di strada precipitando nel fiume Tanagro e rimanendo parzialmente sommersa. Provvidenziale l’intervento di due passanti, tra cui un agente della polizia municipale di Sala Consilina libero dal servizio. I due, senza esitazione, si sono lanciati in acqua, hanno raggiunto il veicolo e, dopo aver forzato una portiera, sono riusciti a estrarre il giovane automobilista, un 23enne, mettendolo in salvo prima che l’auto venisse completamente invasa dall’acqua. Il ragazzo ha riportato solo lievi ferite. Un episodio analogo si era verificato nella stessa zona nel 2022, quando tre persone furono salvate in circostanze simili. “Ringrazio il nostro agente per il coraggio e la prontezza dimostrati – ha dichiarato il comandante della polizia municipale Salvatore Della Luna Maggio -. Anche io, anni fa, mi sono trovato in una situazione analoga e so quanto sia difficile intervenire in condizioni simili. Il collega è stato estremamente bravo: il suo intervento ha evitato conseguenze ben più gravi”.