Sindaco Cetara ai cittadini, ‘comprensione e pazienza per lavori sulla spiaggia’

Chiede “comprensione” e “pazienza” a cittadini ed operatori economici, garantendo che l’Amministrazione “è impegnata nella ricerca di soluzioni che consentiranno in tempi rapidi il ritorno alla normalità”. Il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica è tornato a parlare del sequestro disposto dalla Procura di SALERNO per la spiaggia interessata dai lavori di ripascimento. “Parliamo di un’opera attesa da quasi cinquant’anni, fondamentale per lo sviluppo migliorativo del paese e che per la delicatezza del nostro territorio richiede oggi la massima attenzione di tutti”, ha spiegato Della Monica che si è poi rivolto ai suoi concittadini. “Vi chiedo in questo particolare momento di avere comprensione, ringraziandovi sin d’ora per quella già manifestata, così come la pazienza di attendere gli esiti degli accertamenti. Ci siamo già affidati a un gruppo di avvocati e tecnici che lavorerà a stretto contatto con l’autorità giudiziaria per risolvere questa emergenza il prima possibile e tutelare il nostro territorio e la nostra economia turistica”. “Sono certo – ha aggiunto il sindaco – che i nuovi accertamenti verificheranno la correttezza amministrativa dell’iter avviato nel rispetto di tutte le regole severissime previste dalla normativa vigente. Restiamo, pertanto, fiduciosi rispetto alla bontà del nostro operato”.