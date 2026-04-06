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Vigorito, aspetto la Salernitana in B

  • Aprile 6, 2026
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Vigorito fa gli auguri alla Salernitana per un pronto ritorno in serie B. Lo merita la città, lo meriatno i tifosi che sono eccezzionali. Mi auguro di rivederci in serie B a giugno. Vigorito era all’Arechi insieme al sindaco Mastella

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